美中台較量 台灣陷困境

2018年02月23日 04:10 中國時報 王銘義

春節過後，蔡英文在接見美國參眾議員訪問團時強調，台灣將尋找更多合作機會，與美國共同維護印太區域的和平與繁榮。在台美斷交、中美關係正常化即將邁進40周年之際，美中台三組雙邊關係的新一輪較量與互動盤整，隨著中美戰略競爭的增強，已悄悄地揭開序幕。

大陸全國兩會下周開幕，中共最高黨政領導班子即將完成改組換屆。其中，對台決策體系的核心成員，如曾任駐美大使的楊潔篪、駐日大使的王毅、駐聯合國代表的劉結一，即將就任新職，這是中共對台系統罕見的強勢布局，主要任務則是因應漸趨複雜化的涉台事務。

中共政治局常委汪洋在2018對台工作會議做出「當前及今後一個時期台海形勢更加複雜嚴峻，對台工作面臨風險挑戰」的情勢判斷，除了是對台灣「九合一」選舉情勢的預測，應是預判今年美台關係的發展趨勢，以及華府在中美較量過程中，勢必運用「台灣牌」牽制北京。

盡管蔡英文對親台的美國議員強調，「自由與人權價值是維持區域穩定、和平以及繁榮的基本要素；只要雙方堅守共同的價值，台美關係就不會輕易地受到任何傷害。」然而，只談利益、少談人權的川普政府，在中美較量過程，能否不傷害台灣利益，卻是無法保證的。

事實上，美國國會議員在遊說活動，或特定利益的驅動下提出相關法案，其目的並非純粹的支持民主台灣，背後經常是意圖以友台法案作為牽制北京的外交籌碼。

因國會議員不受外交約束，更沒有禁忌，與國務院謹守外交公報的對台政策底線，也算是另類的兩手策略。

如同1995年，美國參眾兩院幾乎全票通過，歡迎李登輝訪問母校康乃爾大學，柯林頓政府迫於國會壓力，同意李登輝訪美。但李登輝在康乃爾大學的政治性演講，不但給美國國務院造成外交困擾，中共解放軍更藉故對台灣周邊海域展開導彈試射演習，演變成台海危機。

相對於美國親台派參眾議員積極推動美台高層互訪等友台法案，以及美國軍方、軍工企業高度關注並支持對台軍售案，美國國務院近來的對台政策態度，如官網撤旗、公開宣示不承認台灣是獨立國家等訊息，似乎就越來越不給台灣留餘地，更不顧台灣的政治情面。

美國國務院亞太助理國務卿提名人董雲裳（Susan Thornton），日前在參院提名聽證會就曾宣稱，美國「不承認台灣是獨立國家、不承認中華民國的旗幟是一個與我們擁有官方關係國家的旗幟。」美國國務院高官清晰的政策表態，應是對北京外交紅線的專業理解。

中美關係正處於全新較量的轉折點，美國國會不乏倡議將中國列為匯率操縱國，或揚言重估一中政策，甚或加強美台軍事合作，作為遏制中國崛起的手段，但這些並非華府的主流思維。誠如董雲裳所說，美國仍要保持與中國的合作，因為中國是世界上最重要的國家之一。

蔡英文堅守「親美日，遠中國」戰略，無力改善與北京的政治關係，僵化的思維，薄弱的團隊，非但沒有為台灣的國際參與開創新的空間，在兩岸外交休兵默契消失後，反而讓台灣面臨被撤旗、遷館、改名、斷交等遭遇，還讓她的老朋友董雲裳說出「不承認台灣是獨立國家」的話，蔡政府的僵化戰略不但讓台灣的國際參與越來越邊緣化，還將台灣陷於發展困境。

(中國時報)