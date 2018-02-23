查諷扁劇 陳師孟錯了嗎

2018年02月23日 04:10 中國時報 李復甸

報載陳師孟監察委員對民國98年法務部與司法院合辦的司法節慶祝大會上，檢察官與法官們編導演出的舞台劇，有諷刺前總統陳水扁的劇情，「蓄意影響社會輿論，影響台灣國際形象」，將立案調查，以了解檢察官與法官是否有違失，干預司法審判的公正性。新聞一出殆多批評責難。到底陳師孟監委生涯的第一個調查案，錯了嗎？

從監察職權角度來觀察，《監察法》規定監委對於公務人員認為有違法或失職之行為，可提彈劾案；監察院於調查行政院及其所屬各級機關之工作若有違法或不當，得由監察院提出糾正。

上述的「諷扁劇」多虧陳委員提出，否則還真沒人知道。但檢察官與法官諷扁是否屬監察範圍，倒是該想想。首先，行動劇不是檢察官與法官職務內的行為。再者，既然憲法11條規定人民有表達意見的自由，刑法311條也容許人民對可受公評之事作適當的評論。何以檢察官與法官不能「諷扁」？

早先法官守則規定，應謹言慎行，避免不當或易被認為不當的行為。檢察官守則也規定，不得任意公開發表有關職務之不當言論，不得參加足以影響司法尊嚴之事務或活動。民國101年《法官法》施行後，法官及檢察官的倫理規範也做相同的要求。《檢察官倫理規則》更就執行職務以外的行為要求避免從事與檢察公正、廉潔形象不相容或足以影響司法尊嚴之社交活動。

為了提振司法威信，我們願用最嚴格的態度來要求司法官員。「諷扁劇」盡管沒有違法，但在職業倫理的角度是不妥當的。但這種不妥當的言行，有沒有達到監委該管的地步，就不是沒有評價了。

影響司法公正的問題太多，監委該做的事也太多了。檢察官的輕率起訴、不重視被告人權、任意具體求刑、草率上訴、罔顧檢察一體，都有違法失職的可能，大有調查糾正的必要。法院審理案件不遵從集中審理、不注重證物保全、不深入了解案情、庭審不落實和議、任意駁回上訴，也都值得調查提醒司法院。

陳監委該不會不了解事情的輕重緩急，不會不關心司法病根所在吧？大張旗鼓將這麼一個幾乎不足以成案的戲碼，唱得張力十足，到底所為何來？

宋代司馬光寫了《諫院題名記》，作為點醒台諫。「夫以天下之政，四海之眾，得失利病，萃於一官使言之，其為任亦重矣。居是官者，當志其大，舍其細；先其急，後其緩；專利國家而不為身謀。」以陳委員學識與政治歷練，在監院該可以大有貢獻。

陳水扁是否貪汙，是被告們在法院審理中表示認罪，或與檢察官為認罪協商而被判刑的。阿扁沒錯嗎？（作者為中國文化大學法研所教授、前監察委員）

(中國時報)