做好加入CPTPP的準備

2018年02月23日 04:10 中國時報 劉大年

即將在下月8日於智利簽署的《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP），剛公布了協定最終版本，雖然較原先TPP的範圍略為縮小，但仍維持高品質及深度開放的水準。若按照時程，在簽署後至少有6國通知完成國內審議程序，60天後即可正式生效，預估最快在今年底就會生效。CPTPP在美國宣布退出TPP後不到2年即成功轉型，進展遠超過預期。

CPTPP具有包容性，生效後開放第二波成員可加入，協定中亦載明可採用個別關稅領域的身分加入，對台灣可說是預留了一個出海口。

國內對於加入CPTPP並沒有太大的歧見，但必須了解未來台灣申請加入，原則上必須概括接受CPTPP既有的規定，能調整的空間非常有限。所以市場自由化程度要高，法規也要透明化，制度更要與CPTPP接軌。與目前CPTPP 的11個成員國相比，台灣人均所得大約是在中段班，未來不可能比照該協定對開發中國家成員相對較低的開放標準。因此工業產品須全面零關稅，農業只有極少數可排除不降稅，服務業高水準開放是最基本的條件。甚至原本的成員可能會要求台灣必須先付一些頭期款，做更多的雙邊開放及讓步，才有可能取得入場券。

台灣必須做好加入CPTPP的準備，特別是應注意市場開放對國內產業的衝擊，提早展開輔導，例如保護程度較高的農業項目、關稅較高的車輛、食品加工及紡織成衣，以及電信、專業人士開放，和法規透明化等議題。此外，台灣目前出口約有22%集中在CPTPP 11國，也須因應降關稅的衝擊。

中國大陸雖不會加入充滿美國色彩的CPTPP，但由於任何新成員加入CPTPP，必須得到所有原有成員的支持，若兩岸關係不穩定，大陸必會阻撓台灣的加入，這個最大路障也須提防。

CPTPP是今年全球區域經濟整合最重要的亮點，顯示區域經濟整合不但沒有因為美國退出TPP而受到影響，也會加速催生其他大型FTA，例如《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）的到位。

另外由於許多國家表達加入CPTPP的意願，甚至連川普總統也鬆口表示願意重新考量加入的可行性，顯見CPTPP未來仍會持續擴張。各國更不會以加入單一大型FTA為滿足，此會進一步弱化世界貿易組織（WTO）的功能，對於長期奉行WTO規範，依託WTO自由化的台灣而言，挑戰也會更大。（作者為中華經濟研究院區域發展研究中心主任）

(中國時報)