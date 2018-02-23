2018年02月23日 04:10 中國時報 呂昭隆

美國國防部2月14日頒布一道新命令，任何軍人因故不能被部署到世界任何地方，如超過1年，必須退伍或納入殘疾評估程序。五角大廈主管人事的次長羅伯特·韋爾奇（Robert Wilkie）在參議院委員會作證時說，美軍約有28萬6千人，也就是占總兵力的13%到14%，因各種原因不能被派到前線服役。

國軍現已無部隊輪調制度，非但如此，募兵的廣告還標榜在籍服役，即依住籍地，在離家近的部隊當兵，與美軍全球調動部署的性質完全不同。事實上，有高階將領曾建議取消這句招募條件，避免日後人事調整的困擾，但得到的答案是，離家近是項誘因，拿掉了，招募工作就更難了。

據了解，軍方內部已碰到人事調動，但官兵卻因離家遠而不願接受的情事；站在軍方立場，募來的官兵，不可能一輩子讓他都待在同一單位，不做調動。美軍碰到的難題，軍方早就發生了，只是募兵不易，軍方不可能下一道不願調動，就辦退役的命令。

軍方為了招募基層官兵，最近出了不少招數，連幼校也要恢復。其實，軍方只要裁軍，把兵力降低到一個數字，募兵制絕對是可行的，只是民進黨不肯這樣做，非但不願再精減部隊，還在醞釀是否恢復徵募並行的兵役制度。

當然，選舉在即，還有蔡英文總統要拚連任，這事只是技巧地安排媒體輿論鼓吹，舖陳氣氛。只敢想，還不敢真的做。但軍方內部看在眼裡，若蔡總統連任，而且民進黨的立委席次仍過半，在第二任就不致有顧忌，不是不可能再恢復徵兵制度。

民進黨與軍隊間，還是有道非常微妙的關係。陳水扁怕軍隊扯後腿，暗地反他，所以對軍隊好，結果被軍隊牽著走，甚至還揚言軍隊搞了一場柔性政變；小英也對軍人好，更說她是軍隊的靠山，但用國安會來控制軍隊。有獨派立委一天到晚吹捧軍人，說國軍一枚紅隼飛彈就有多威風，但軍人真的受用嗎？真的肯為台獨而戰？恐怕軍人心理最清楚。

軍人保家衛國是使命職責，不必懷疑，任何政黨執政，軍人都不會忘卻天職。但也不會像義和團一樣，被捧個兩句就真信以為能刀槍不入。更何況，紅隼飛彈當年測評根本沒過，軍方內部清楚得很。

民進黨想把台灣變成像以色列一樣全民皆兵，絕非易事。如果恢復徵兵，第一道難題，國軍的營區就不夠，訓練場地也沒有。兵徵過來，得有地方訓，得有地方放，不是說徵就徵了。

募兵制不但可行，也沒有回頭路。兩岸關係好，募兵制不但走得下去，更有精簡兵力的空間。兩岸關係停滯，如真要搞到全民皆兵，對台灣是損失而非勝利。

(中國時報)