手搖飲雇工讀生 不得亂砍班

2018年02月23日 04:10 中國時報 洪安怡 ╱台北報導 ╱台北報導

勞動部職安署日前曾找量販店業者「喝咖啡」，昨（22）日第二波邀集50嵐等國內10大飲料店業者溝通，確保工讀生的勞動條件，並預計下月起陸續展開「工讀生勞動條件」及「小型餐飲業安全衛生」等專案檢查，針對便利商店、餐館業、飲料店、補習班及加油站等經常僱用工讀生的業者進行勞檢。

大學學測日前剛結束，即將進入學生工讀的高峰期，連鎖飲料店往往是廣大青年族群打工熱門選擇。勞動部以清心福全、50嵐、茶之魔手、鮮茶道presotea、茶湯會、CoCo都可、迷客夏、COMEBUY、大苑子、紅太陽等10大業者為統計，全台共有3000家分店及1萬2000名工作者，為數不少。

假日出勤應給加班費

勞動部職安署指出，部分業者僱用工讀生時，常發生「未給付延長工時工資」、「未全額給付工資」及「國定假日出勤未發雙倍工資」等違法狀況，因此昨日邀集國內飲料店業者與政治大學、中正大學及文化大學勞工系所的專家學者，共同商討如何保障打工族權益。

會議中，職安署提醒業者，工讀生與一般勞工權益相同，目前基本時薪為140元、也須依法給付加班費及國定假日出勤工資。而除COMEBUY、大苑子、紅太陽未出席外，7家與會業者均一致承諾，時薪、加班費及國定假日出勤工資均依法辦理，甚至有數家業者表示，工讀生起薪標準已達145~155元不等，優於現行標準。

加強訓練及保護措施

由於不少飲料店工讀生會面臨被要求提早下班、排班時數驟減等問題，職安署認為，減班等工時的更改恐涉及勞動契約變更，需經勞資雙方同意，不得由資方說了算，而與會業者亦認同，應給予工讀生最低工作時間保障，避免人員流動率增加，並間接提高企業教育訓練成本。

此外，職安署提醒業者，過往飲料店曾發生多起工讀生滑倒、燙傷、機械捲夾、外送交通事故等意外，應加強員工教育訓練，並做好安全衛生防護措施；職安署預計於下月《勞基法》新法上路後，陸續展開相關專案勞檢，針對便利商店、餐館業、飲料店等經常僱用工讀生的業者進行檢查，呼籲業者重視打工族權益。

(中國時報)