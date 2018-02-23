紐航11月1重返台灣市場

2018年02月23日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

台灣人愛出國旅遊，外籍航空也嗅到商機，紐西蘭航空昨日宣布重返台灣市場，11月1日起開通台北─奧克蘭直飛航線，將是目前台灣唯一直飛紐西蘭的航線。紐航表示，去年台灣有超過3.6萬人次造訪紐西蘭，公司看好此趨勢與潛力，對拓展航線相當樂觀。

紐西蘭航空2005年退出經營15年的台灣市場，昨日宣布11月1日起復航台北─奧克蘭航線，是繼加拿大航空、法國航空後，1年內第3家重返台灣的外籍航空。

位於南太平洋的紐西蘭，擁有豐富且壯麗的自然奇觀與夢幻景致，純淨的環境更是遠近馳名，電影《魔戒》、《哈比人》系列在紐西蘭取景，曾吸引全球影迷朝聖。近年也有大批台灣旅客前往紐西蘭，欣賞美景、挑戰戶外活動，根據紐國官方統計，台灣旅客過去5年成長73％，去年有超過3萬6000人次造訪紐西蘭。

長榮、華航也曾直飛紐西蘭，但多年前皆已停掉，目前台灣飛往紐西蘭都要經第三地轉機。紐西蘭航空表示，即日起透過官網或各大旅行社預訂台北－奧克蘭直飛機票，只需27000元起（未稅），未來每周預計提供5個往返航班，飛行時間約為11小時。

紐西蘭航空全球首席執行長Christopher Luxon表示，台灣市場對於紐西蘭航線的強勁需求，紐航看好此趨勢及市場潛力，樂觀看待拓展台北直航服務。

(中國時報)