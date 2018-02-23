中原3個第一 落實社會責任

2018年02月23日 04:10 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

2018年甫開春，1111人力銀行針對業界所做「企業最愛大學」調查，中原大學再度蟬聯私立大學之冠，據教育部公布全國學士班註冊率，中原也再次獲得私立綜合大學第1名，另由世界大學中心（CWUR）調查的世界大學排名，中原連續4年獲得台灣私立綜合大學第1名的佳績，全校師生都很開心。

中原大學校長張光正表示，中原首創全國第1個產業學院，結合包含台塑企業、鼎新電腦、中華航空、全聯等近百家知名企業，成立逾60個就業學程，讓學生提早熟悉業界環境與實際需求，辦學成果獲得業界、學生、社會大眾、教育部與國際機構肯定、認同，證實中原長期推動全人教育與實做教育的方向正確。

此外，中原大學落實社會服務、推動大學社會責任，各系所課程強調從做中學，培養解決問題能力，例如由企管與商設系師生成立的「雙連梨社會企業」模式為偏鄉小學尋求生機；設計學院、人文教育學院結合跨院系師生專長，幫助桃園八德竹霄社區再生與觀光文創。

商學院則與在地高中合作，透過創客實做、微電影、體驗營協助桃園地區高中發展特色課程。多年累積的教育成果，也在教育部年前公布的高教深耕計畫中，將中原大學在高等教育的創新、大學社會責任及弱勢的關懷，給予極高的評價與高額的經費肯定。

除了專業與品格的塑造，中原大學為學生打造「校園生活體驗」，包括每年舉辦超過60場國家級音樂藝文活動，提供師生與社區共享人文博雅校園氛圍；足以媲美高科技Google辦公室的學生多功能學習基地「樂學園」及「日日新共學區」，提供學生多元學習；以及全台首以博物館概念打造的全人校史博物館，展現空間美學凝聚校友情感。

中原大學表示，校方每年舉辦2次全校性運動會，強調學生的身心靈平衡，是一個相當值得青年學子體驗大學青春時光的有感校園。

(中國時報)