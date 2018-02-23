南臺高教深耕 私立科大拔頭籌

2018年02月23日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

政府5年將投入868億元推動「高教深耕」計畫，南臺科大延續過去在「教學卓越計畫」、「典範科大計畫」優異表現，在最新公布「高教深耕」計畫中，獲教育部核定經費高達1億7000餘萬元，為私立科大第1、全國科大第6的亮眼成績，辦學績效再獲教育部肯定。

代理校長盧燈茂表示，南臺一直承續經費「取之學生，用之學生」精神與理念戮力辦學，所有教育工作都以學生為中心，在高教深耕計畫中，積極推動以學生為本的教學創新，厚植學生就業能力，建構最佳學習環境，應是得到高度認同的主因。

盧燈茂指出，在科技日新月異的今天，擁有跨領域進行發掘與融合的能力，顯得格外重要，因應新世代對跨領域知識的需求，南臺科大大膽變革大學部課程架構，以學院為整合單元進行課程重組，大幅放寬選課限制，引導學生跨領域學習。

盧燈茂認為，要落實跨領域學習，厚植基礎能力為首要目標，因此將全面推動小班教學，奠定中文閱讀與書寫的基礎敘事能力，並由通識課程組成共學課群，培養學生多元思辨與敘事能力。

此外，南臺已建立4年一貫無縫式英語課程架構，從大一基礎聽講能力訓練、大二及大三專業學習，到大四簡報能力培訓，以推動語言教學革新方式，讓學生未來成為具備國際移動能力的國際人才。

南臺科大95至106年度連續獲教育部教學卓越計畫補助，共獲計畫總經費8億1381萬元，第3期教學卓越計畫一次補助4年（102年至105年）的唯一私立科技大學（全國僅南臺、台北科大、雲林科大3校獲此殊榮），101至106年度連續獲教育部典範科大計畫補助，共獲得計畫總經費5億2200萬元。

南臺科大更在98至105年連續8年獲Cheers雜誌調查為企業最愛的私立科技大學，今年重新榮登榜首，同時名列企業最愛私校TOP15、企業最愛技職TOP10的唯一私校及連續4年獲「大學辦學績效成長Top20」等3項殊榮。

(中國時報)