1個月內 規模4餘震免不了

2018年02月23日 04:10 中國時報 洪安怡 ╱台北報導 ╱台北報導

昨（22）日早上花蓮附近發生規模5.6地震。氣象局指出，台灣每年規模5以上地震約20～25個，但今年截至目前已有15個，其中14個集中在2月發生，非正常能量釋放，評估未來1個月內，都有可能再出現規模4以上餘震。

昨日上午7時10分，台灣東部外海、花蓮縣政府南方69.6公里處發生規模5.6地震，地震深度32.8公里，最大震度為台東縣長濱5級、花蓮縣磯崎4級、彰化縣彰化市、台中市大肚3級，南投縣南投市、新竹縣竹東2級，雙北1級。

氣象局地震測報中心代理主任陳國昌表示，此次花蓮地震和前2日宜蘭大同鄉的地震不同，餘震會比較多，未來2～4周內再發生規模4以上餘震應該是「免不了」，但不會像2月6日的花蓮強震那樣，地震序列持續太久。

不過今年地震的確有過度頻繁的狀況，陳國昌說，台灣每年規模5以上地震約20～25個，但今年截至目前為止，已經有15個，其中更有14個集中在2月4日之後發生，地震發生頻率偏高，「實在談不上正常」。

陳國昌評估，今年年初地震頻繁，主因是去年1～11月地震相對較少，能量釋放不足，大約從去年12月開始，漸漸出現一些能量釋放，從能量釋放的觀點來看，今年地震活動有可能比較活躍。

(中國時報)