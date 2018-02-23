1個月內 規模4餘震免不了

友善列印
中國時報
╱台北報導

昨（22）日早上花蓮附近發生規模5.6地震。氣象局指出，台灣每年規模5以上地震約20～25個，但今年截至目前已有15個，其中14個集中在2月發生，非正常能量釋放，評估未來1個月內，都有可能再出現規模4以上餘震。

昨日上午7時10分，台灣東部外海、花蓮縣政府南方69.6公里處發生規模5.6地震，地震深度32.8公里，最大震度為台東縣長濱5級、花蓮縣磯崎4級、彰化縣彰化市、台中市大肚3級，南投縣南投市、新竹縣竹東2級，雙北1級。

氣象局地震測報中心代理主任陳國昌表示，此次花蓮地震和前2日宜蘭大同鄉的地震不同，餘震會比較多，未來2～4周內再發生規模4以上餘震應該是「免不了」，但不會像2月6日的花蓮強震那樣，地震序列持續太久。

不過今年地震的確有過度頻繁的狀況，陳國昌說，台灣每年規模5以上地震約20～25個，但今年截至目前為止，已經有15個，其中更有14個集中在2月4日之後發生，地震發生頻率偏高，「實在談不上正常」。

陳國昌評估，今年年初地震頻繁，主因是去年1～11月地震相對較少，能量釋放不足，大約從去年12月開始，漸漸出現一些能量釋放，從能量釋放的觀點來看，今年地震活動有可能比較活躍。

(中國時報)

南臺高教深耕 私立科大拔頭籌

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。