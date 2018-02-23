盧廣仲過年就愛聽嗩吶

2018年02月23日 04:10 中國時報 徐桐炘 專訪

盧廣仲今年過年除了與家人團圓，也不忘宣傳電影。 （羅永銘攝）

蔡振南樂於鼓勵後輩並分享對音樂的精闢見解。（羅永銘攝）

蔡振南（右）陶醉於盧廣仲彈奏哼唱的音樂。（羅永銘攝）

盧廣仲今年擔任旺旺集團尾牙壓軸歌手，大展表演魅力。（資料照片）

蔡振南和盧廣仲合演賀歲電影《花甲大人轉男孩》，目前全台票房7800萬，2人總以父子相稱，比起電視版默契更足，蔡不停誇盧比起電視版進步許多。其實2人都是創作歌手出身，在音樂上也有許多話題。談起過年音樂，盧表示還是「經典歌」聽不膩，隨即拿起吉他彈〈恭喜發財〉，口中又哼唱著加官晉祿的傳統樂曲，他特別點名：「過年喜歡聽嗩吶的歌！」蔡也在旁點頭稱是。

盧廣仲逢年過節還會和家人一起唱KTV，他透露自己最愛「老歌」，也動起發行「改編專輯」的腦袋，蔡立刻說：「爸爸支持你！」無論是去廟裡進香祈福，或是辦年貨、到百貨公司買新衣，盧廣仲表示，南部各地都能夠聽到這些喜氣洋洋的音樂，「有時候會覺得『怎麼又是這幾首』，但也只有這個時候能聽到，所以還是很喜歡這些歌。」更妙喻：「就像是國外耶誕歌曲，這是我們自己節慶的歌曲，很獨特！」

榕樹下K歌

2位歌手在年假期間也不錯過唱歌機會，蔡振南偶爾會和家人去KTV，2個孫女也熱愛唱歌，效仿雙胞胎團體「左左右右」，被家人封為「前前後後」；廣仲則表示不用特別去KTV包廂唱，「鄉下在榕樹下都會設有投幣式卡拉OK，不然就是姑姑自家工廠也有，會找家族的人一起去。」他笑說：「榕樹下就可以唱，為何要跑去KTV？」蔡在旁笑得說不出話來，未料到這位文青歌手有這麼「Local」的一面。

盧廣仲表示，一回台南就愛點唱應景歌曲，常唱洪榮宏的歌，也特別提及余天演唱的〈回鄉的我〉，該曲訴說許多出外打拚子女的心情，從台南到台北發展的他難免有類似心情，加上過去常聽到長輩唱這些歌，「成長過程中耳濡目染，都是有童年回憶的歌。」因此他回鄉時很少唱在台北聽的歌，蔡振南透露：「他（盧）唱的歌都很感性。」

舊歌聽不完

「有次他傳LINE給我，說聽到眼眶紅，一打開來結果就是〈黃昏的故鄉〉。」蔡振南提及此事，盧廣仲點頭表示：「南哥也有翻唱過這首。」蔡讚賞盧懂得透過老歌感受現代音樂至今的蛻變，「他會偷看以前的，再往前看，跟拍戲一樣，太聰明了。」盧也回應：「雖然每一年都會有新歌，但那些好聽的舊歌就聽不完了，所以得分配一下聽的時間。」

蔡振南也突發奇想鼓勵盧廣仲：「既然你都會唱，會出一張改編傳統老歌的（專輯）嗎？」盧廣仲秒回：「其實有想過耶！」蔡過去也改編不少歌曲，「我出的唱片主打都是老歌改編，像是〈流浪之歌〉、〈生命的太陽〉。」盧表示：「如果將老歌新編，讓更多年輕人認識以前的東西是非常好的。」

(中國時報)