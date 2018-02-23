中視《軍師》風光下檔 《軍官》緊接上陣！寇世勳、涂善妮老台柱軋戲

寇世勳（右）、涂善妮在《軍官‧情人》有吃重演出。

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中國時報
曹植「七步成詩」，讓李晨飾演的曹丕淚流滿面，為《軍師聯盟》再創收視高峰。（取材自YouTube）

中視《軍師聯盟》22日晚上9點播出精彩大結局，今（23日）起將推出《軍官‧情人》，主要演員中的寇世勳、馬之秦和涂善妮，都是昔日中視8點檔收視台柱，搭配上年輕一代的劉品言、周采詩、修杰楷、孫其君、陽詠存等演員，也為該劇擦出不少精彩火花。

在《軍官‧情人》有吃重演出的戲精寇世勳，當年代表作《一剪梅》、《情義無價》、《鋤頭博士》等，都是中視早期的經典好戲，他也是當年的中視戲劇台柱。而涂善妮則是五、六年級生心中的資深戲劇女神，她的《軍官與淑女》、《希望之鴿》、《姻緣花》等，都是膾炙人口之作。

幾乎已完全淡出演藝圈的涂善妮，在《軍官‧情人》中飾演人氣女作家，歲月似乎完全未在她身上留下痕跡。過年期間她在臉書放上78歲母親的照片跟大家拜年，涂媽媽也是保養得宜，氣色相當好，就有網友留言「果然是有美的基因遺傳」。

《軍師》男人戲吸收視

《軍師聯盟》21日播出倒數第二集，曹植在獄中最經典的七步成詩，惹哭哥哥曹丕（李晨飾），兩個男人的真誠對戲成為該集最大看點，帶動整集收視，4歲以上平均值衝破2.07，觸及人數達64萬人。《軍師》由大陸大腕級演員吳秀波監製，整部戲蔚為精緻，可說是近年來三國史詩的經典之作，已有許多忠實觀眾紛紛求問：「何時要播《虎嘯龍吟》？」對此，中視表示，敬請觀眾期待。

(中國時報)

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