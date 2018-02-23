温貞菱聞慷薇戀狀況外

2018年02月23日 04:10 中國時報 林淑娟 、鍾志鈞 報導、鍾志鈞

温貞菱去年底因被目擊與吳慷仁一起出現在超商，衰捲入吳慷仁與鍾瑶情變，被影射是兩人分手導火線，温22日與連俞涵、孫可芳一起出席公視時代歷史劇《奇蹟的女兒》記者會時無奈表示，爆出這新聞時她人正在零下15度的莫斯科念書，覺得莫名其妙也不知如何解釋，「因為本來就不干我的事！」不太看新聞的她，聽到吳慷仁剛又被爆與邵雨薇傳熱戀，一臉驚訝表示完全不知情。

温貞菱去年11月前往俄羅斯遊學，一圓2年來的夢想。個性堅定的她，自曝為該夢想，推掉不少戲劇、電影演出邀約，其中還有一個大陸旗艦大戲，上看1000萬酬勞就這麼飛了。她淡然地說：「在演藝圈中的任何決定，不需找人討論，為自己的所有選擇負責。」

她在俄羅斯的生活簡單，還學了游泳，自己煮飯，過著獨居的簡約生活。她刻意選擇沒亞洲人的住宅區，享受沒人認識自己的樂趣，表示「在台灣常用手機聯絡事情，不過俄國和台灣時差相差5小時，很多時候自己醒著，台灣的朋友都還在睡。」和黃河交往3年的她，一臉甜蜜表示：「我只能說我現在過得幸福、非常幸福！」

籲女性在外小心

隻身在外，被問是否有豔遇？她語出驚人說：「在台灣被搭訕不會感到不悅，但在俄國卻強烈感受到亞洲女性的弱勢，感覺被冒犯。」有次她搭計程車去機場，遇上60幾歲的司機，除了多騙她錢外，還在下車前將嘴靠上她嘴脣，試圖強吻她，她嚇得趕緊要求下車，拔腿就跑。

雖她自認是女漢子，也呼籲女性一人在外須多加小心。某次和朋友結伴溜冰不慎跌倒，有俄國男子試圖攙扶，甚至刻意的肢體接觸；更有男子為了追求她，雖得知她有男友，卻仍用3支不同電話打給她噓寒問暖，讓她煩不甚煩。

(中國時報)