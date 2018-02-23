珍妮佛嗆女權者 捍穿衣權

2018年02月23日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

珍妮佛勞倫斯（左）飾演俄國間諜，色誘扮演CIA探員的喬爾埃哲頓。

珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）是好萊塢「豔照門」受害者之一，從此和「性」話題脫離不了關係，她因此格外抗拒在作品中裸露。今年她終於以新片《紅雀》重拾對身體自主的信心，挑戰從影以來最大尺度演出，出席倫敦首映時的火辣穿著卻被批過度性感，她勇敢捍衛自身權利，反批：「這是性別歧視，非常荒謬，這不是女權主義。」

倫敦正處於攝氏3度的寒冬，珍妮佛身邊的演員都身穿大衣與當地地標倫敦眼合影，只有她大露雪乳，高衩貼身禮服更讓她的美腿若隱若現，遭英國雜誌《新政治家》副總編輯海倫路易斯（Helen Lewis）在推特批評：「這是一張令人感到失望（暴露）的照片，因為我今天走到戶外時，真的超級冷！」該文迅速獲超過萬人點讚，並有多人推文表示贊同。

不願美服被遮蓋

珍妮佛對「在冷天氣裡穿著暴露衣服」一事成為外界焦點感到惱怒，親上火線反擊：「這件凡賽斯（Versace）衣服超正點，你們以為我會用大衣和圍巾蓋住這件美麗的禮服嗎？我就只是在外面待了5分鐘，我願意為了這件禮服站在雪中，因為我愛時尚，這是我的選擇。」海倫不甘示弱繼續在推特筆戰，認為不是所有「選擇」都值得尊重。雙方說法都各有支持者，意外為該片帶來話題，電影28日在台上映。

(中國時報)