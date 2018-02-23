Mister Donut推超萌Kitty甜甜圈

「Hello Kitty 雪白知己」（圖後）26日Mister Donut全台門市同步販售，7-ELEVEN 店中店27日上市，售價55元/個。（Mister Donut提供）

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中國時報
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日本三麗鷗超萌造型擄獲眾多台灣粉絲，品牌明星Hello Kitty、美樂蒂多年歷久不衰，加上時尚新寵蛋黃哥加持下，老將新秀齊聚，卡哇伊造型讓大人小孩為之瘋狂，成為台灣廠商合作搶市利器。

Mister Donut攜手三麗鷗26日起推出全新「雲朵甜甜圈」，改良自經典法蘭奇擁有類似泡芙口感，淋上清爽優格醬增添香氣。「Hello Kitty 雪白知己」甜甜圈外裹上酸甜優格巧克力與玫瑰鮮奶油，再以Kitty草莓巧克力點綴，吸睛度爆表。「蛋黃哥派對」外型仿雞蛋設計，搭配糖霜、鮮奶油、牛奶卡士達及草莓鮮奶油4種內餡，搭配蛋黃哥圖飾雞蛋盒。也同步推出「Mister Donut x 三麗鷗」造型杯套與杯蓋，買熱飲即可帶回家，6款造型每周依序推出。

而「美樂蒂花草風期間限定咖啡廳」由雅蒙蒂咖啡廳與三麗鷗合作，採快閃店方式營運至9月底。主餐「半熟蛋烤牛肉義大利麵」將美國背肩牛肉煎至金黃微焦佐以義大利麵，半熟蛋有畫龍點睛之效，最後以美樂蒂造型插卡裝飾。

雅蒙蒂咖啡廳總經理林瑋真說，主題餐廳看準粉絲族群商機，與商標授權公司鑽鎰合作引進三麗鷗授權拉高客單價，加上現代人壓力大，主題餐廳特殊療癒效果能有效提升客源。

(中國時報)

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