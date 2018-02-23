親山舒活 小旅行－遊風尾步道 飽覽絕美櫻姿

2018年02月23日 04:10 中國時報 報導蔡淑微

一邊於步道上緩步行走一邊欣賞梯田風光，讓人備感放鬆。

櫻花滿開的盛況，讓民眾紛紛拿起手機和相機記錄美麗畫面。

每逢春季櫻花盛開時期，賞櫻彷彿成了全民運動，許多人甚至不惜花大錢飛往日本，就為了一睹吉野櫻盛開的風采！其實國內也有幾處賞吉野櫻的絕佳地點，其中一處，便是位於北投區的風尾步道。

風尾步道為銜接東昇路及十八份產業道路的舊有步徑，位在北投泉源里，顧名思義此處是水源發源地，水源相當充沛，為充分利用這天然資源，特別將步道的左側山坡闢為梯田，除了可以減少雨水沖刷作用，還可使山坡旱田一舉變成水田，也間接讓梯田景緻成了風尾步道的特色之一。

清靜深幽的風尾步道，全長500公尺，步道平緩好走，兩旁植滿了山櫻花與吉野櫻，每逢初春時節，山櫻花搶先綻放，緋紅色的花朵為櫻花季拉開序幕，各種櫻花季節於1至3月間開花，在粉紅和淡粉櫻花的接連點綴下，替原本綠意盎然的風尾步道大大增色了不少！走完風尾步道若還覺得意猶未盡，建議可順遊鄰近同是賞櫻地點的東昇路和十八份產業道路，徹底體驗浪漫春櫻帶來的幸福感受。

風尾步道怎麼去

搭乘捷運淡水線在石牌站下車，轉乘公車小8至風尾站下車；或在捷運北投站下車，轉乘公車小9、小26，至風尾站下車。

(中國時報)