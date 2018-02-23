米開理到底在想什麼？

2018年02月23日 04:10 中國時報 陳張眾 報導

米開理喜歡運用多上加多的原理創造出勇於表達個人觀點的強烈風格。（GUCCI提供）

GUCCI現任創意總監米開理（Alessandro Michele）為2018秋冬系列大秀謝幕。（GUCCI提供）

由歷史中延伸出的GUCCI GARDEN印花與經典雙G標誌，亦被運用於2018年秋冬男女裝和配件之上。（GUCCI提供）

擅於疊加不同文化於一氣的米開理，在最新系列中融入具有中國風格的刺繡睡袍和寶塔帽。（GUCCI提供）

由〈賽博格宣言〉（Cyborg Manifesto）論調出發的2018秋冬系列中，以手捧幼龍、開天眼等特殊造型方式，表示出當代多元個人認同的混種身分。（東方IC）

GUCCI創意總監米開理（Alessandro Michele），2018秋冬送出又一場奇幻大秀，看著布置成手術室的空間裡，扮成三眼、四手的「混種」模特們換上層層華服隨意穿梭，有的手上抱著人頭、有的捧著幼龍的，都迅速在社群媒體發酵，但看完這難以言喻的詭譎陣仗後，反倒讓人想起2015年，他發表接手品牌時首場男裝秀的純粹，綁著蝴蝶結的紅色絲質襯衫，到現在依然是很多人心目中的新代古馳商標。

時尚混種賽博格

不可諱言，愈見龐大的秀場體系，反映著品牌如日中天的銷售表現，米開理大張旗鼓搬出「多即是更多」的奇幻劇碼，正是如此；而順著秀場造型師高超搭配，詭異接合的多種民族風格，混搭代表紐約的NY大聯盟符碼，貼合由〈賽博格宣言〉（Cyborg Manifesto）引申而出的論調，藉男女裝系列體現混雜又多元的主體認同之路。

娛樂效果十足

但大秀就像一齣舞台劇般，主角太多、線路太多，往往都是剝奪觀眾聚焦於導演及故事情節的不必要雜訊，太過抑或是太具有娛樂效果，也可能令人冒出不知道是在看什麼的問號；當然每個人對於時尚的解釋和領悟力不同，米開理揮灑的藝術氣質及鼓吹個人主義的忘我天性，仍舊十分可愛；反之於愛心狂冒的直播畫面，一場如儀式般行進的默劇大秀，可能也會讓爆款潛力十足的單品們，縫合出不同的實驗效果。

(中國時報)