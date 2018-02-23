2018年02月23日 04:10 中國時報 陶福媛 報導

FOX體育台主播董覲僑在攝影棚被詹可旬「壁咚」，搞笑模樣引來不少笑聲。兩人身穿SISLEY春夏新裝、搭配CALVIN KLEIN男女對表。（JOJ PHOTO攝影）

CALVIN KLEIN的Brilliant系列半開式手環，4200元。（CALVIN KLEIN提供）

CALVIN KLEIN的high noon系列腕表，8800元。（CALVIN KLEIN提供）

CALVIN KLEIN的rebel系列黑銀對比色女表，8100元。（CALVIN KLEIN提供）

CALVIN KLEIN的rebel系列白金對比色女表，8100元。（CALVIN KLEIN提供）

FOX體育台主播董覲僑穿SISLEY春夏新裝、搭配CALVIN KLEIN的High Noon腕表，帥氣破表。（JOJ PHOTO攝影）

FOX體育台主播詹可旬和董覲僑經常一起主持體育節目，兩人一搭一唱，默契十足，就連一起進棚拍攝CALVIN KLEIN時尚專題，也是你一句我一句，笑果十足，兩人還在鏡頭前大玩「壁咚」，只不過這回是詹可旬採取主動先發，把董覲僑壓制牆上，畫面十分逗趣。

「我可以再靠近一點？！」詹可旬促狹地把臉貼近董覲僑，步步進逼的態勢，把董覲僑嚇得退後半步，兩人搞笑互動就如主持體育節目一般精采，惹得大家哈哈大笑。

學長獻情書 嚇壞詹可旬

外型亮麗的詹可旬網友討論度高，她從小就愛運動，國小時就是學校田徑校隊兼抬拳道選手，還曾拿過瑞芳鎮百米女子冠軍，是學校的風雲人物。她笑說，愛運動的女生不乏有愛慕者，曾有學長在校門口堵她，送上情書和玩具熊示愛，把她嚇個半死，擔心會被學校記過。

外表斯文的董覲僑也是運動咖，曾是學校的田徑隊，愛打籃球和網球，因此成為一位傑出的運動台主播，一直是他的夢想，主播生涯中最讓他印象深刻的是採訪麥可喬丹和戴資穎，能與心目中的運動英雄近距離接觸，迄今回想起來仍非常悸動。

打扮都會風 形象大不同

董覲僑和詹可旬身穿SISLEY春夏新裝、搭配CALVIN KLEIN男女對表和女性飾品，都會男女的時髦裝扮，與主播台上的形象大不相同。CALVIN KLEIN春夏主打Rebel叛逆系列和High Noon系列，前者既是手表又是皮環，並以撞色突顯效果，後者則延續品牌的簡約精神融入運動時尚，展現自我的個性與品味。

(中國時報)