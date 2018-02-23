MOSCHINO時尚陰謀論

2018年02月23日 04:10 中國時報 陳張眾 報導

著重細節的Brunello Cucinelli，以精細的針織工藝混搭粉霧高腰款褲造型，完美呈現都會女子的浪漫遊牧風格。（東方IC提供）

才剛起跑的米蘭時裝周本季好熱鬧，習慣在晚上辦秀的MOSCHINO，2018秋冬系列由一場陰謀論發起，在這場經品牌創意總監Jeremy Scott擅自修改的故事裡，傳聞中曾被美國前總統甘迺迪告知外星人真實存在的女星瑪麗蓮夢露，發現前第一夫人賈姬正是外星人化身，其後更進階導致了兩人香消玉殞。

在這虛設的幻想時空中，設計師一聲令下把秀場改成一條時空傳輸道，由凱亞葛柏打頭陣的名模軍團，換上色彩鮮豔的60年代套裝與小帽，有如召喚出一眾摩登賈姬般壯觀，其中塗了滿身顏料的模特，間接呼應了外星人的寓意。而大秀中由哈蒂德姐妹花所演繹的華麗禮服，代表了瑪麗蓮夢露的好萊塢風範，穿插與藝術家Ben Frost合作的即看即買特別系列，亦格外吸睛。

對比於MOSCHINO的囂張陣仗，以靜態展覽形式呈現的Brunello Cucinelli顯得沉穩許多，透過展間裡的木條牆面，凸顯了品牌2018秋冬女裝不吵鬧的低調奢華。著重細節的義大利品牌，以精細的針織工藝混搭燈心絨、棉布帶出可銜接不同場合的舒適感，粉霧的高腰寬褲造型披上巧克力色大衣，完美呈現都會女子的浪漫遊牧。

(中國時報)