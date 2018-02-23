MOSCHINO時尚陰謀論

MOSCHINO 2018秋冬系列由一場關於美國前總統甘迺迪的陰謀論為發想，創意總監Jeremy Scott於伸展台上，送出換穿不同顏色裝束的賈姬軍團。（CFP提供）

友善列印
中國時報
報導
著重細節的Brunello Cucinelli，以精細的針織工藝混搭粉霧高腰款褲造型，完美呈現都會女子的浪漫遊牧風格。（東方IC提供）

才剛起跑的米蘭時裝周本季好熱鬧，習慣在晚上辦秀的MOSCHINO，2018秋冬系列由一場陰謀論發起，在這場經品牌創意總監Jeremy Scott擅自修改的故事裡，傳聞中曾被美國前總統甘迺迪告知外星人真實存在的女星瑪麗蓮夢露，發現前第一夫人賈姬正是外星人化身，其後更進階導致了兩人香消玉殞。

在這虛設的幻想時空中，設計師一聲令下把秀場改成一條時空傳輸道，由凱亞葛柏打頭陣的名模軍團，換上色彩鮮豔的60年代套裝與小帽，有如召喚出一眾摩登賈姬般壯觀，其中塗了滿身顏料的模特，間接呼應了外星人的寓意。而大秀中由哈蒂德姐妹花所演繹的華麗禮服，代表了瑪麗蓮夢露的好萊塢風範，穿插與藝術家Ben Frost合作的即看即買特別系列，亦格外吸睛。

對比於MOSCHINO的囂張陣仗，以靜態展覽形式呈現的Brunello Cucinelli顯得沉穩許多，透過展間裡的木條牆面，凸顯了品牌2018秋冬女裝不吵鬧的低調奢華。著重細節的義大利品牌，以精細的針織工藝混搭燈心絨、棉布帶出可銜接不同場合的舒適感，粉霧的高腰寬褲造型披上巧克力色大衣，完美呈現都會女子的浪漫遊牧。

(中國時報)

體育主播壁咚時尚 冬令保溼 眼脣保養最關鍵

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。