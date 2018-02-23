日內瓦車展 賓士C-Class搶先亮相

Peugeot預告將於車展發表一座獅子雕塑。（Peugoet提供）

友善列印
中國時報
報導
新款C-Class的儀表板、方向盤和影音系統都將升級到跟S-Class一樣的NTG 5.5版本。（Mercedes-Benz提供）
ID VIZZION概念車是VW ID系列的第4名成員，擁有全自動化操作理念和優雅外型。（VW提供）
VW ID VIZZION概念車沒有方向盤，將帶來全新的移動體驗。（VW提供）
SUBARU VIZIV TOURER CONCEPT概念車在展前只露了尾燈照。（SUBARU提供）
賓士將於日內瓦車展發表小改款C-Class系列，圖為AMG Line。（Mercedes-Benz提供）
LEXUS發布一張UX Crossover車尾照，透露將是一款都會型的跨界休旅車。（LEXUS提供）

瑞士日內瓦車展將在3月8日至18日舉辦，部分汽車品牌陸續披露新車發表的訊息，像賓士將發表小改款C-Class房車與旅行車，SUBARU、LEXUS也預告將推出新車，但只在官網展示了尾燈的局部畫面，吊足車迷胃口。

Bentley Bentayga推V8汽油款

賓士C-Class外觀主線條變動不大，但在設計師巧手下，頭尾燈、水箱護罩、保桿造型更動，重新賦予豪華車風貌，同步發表的AMG Line則將品牌特有鑽石型水箱護罩列為標準配備。

此外，Bentley Bentayga將推出V8汽油款；SKODA將發表以創辦人Laurin & Klement命名的KODIAQ L&K頂級版，車內包括座椅、儀表都有著Laurin & Klement專屬飾徽。

不過，搞神祕更是車廠愛玩的手法，例如SUBARU VIZIV TOURER CONCEPT概念車只露出車尾的造型，無獨有偶，LEXUS也發布一張UX Crossover車尾照，預告它全球首演就在日內瓦車展，更有趣的是Peugeot最近釋出的短片，預告會展出一座獅子雕塑，其造型與現行logo不同，有媒體推測是百年品牌Peugeot將再次更動廠徽，但代理商解釋，是原廠為獅徽160年的慶祝活動。

SUBARU、VW發表概念車

概念車仍然是車展最吸睛的焦點，SUBARU將發表SUBARU VIZIV TOURER CONCEPT概念車，外界對其往年發表慣例推測很可能是Levorg車系新世代大改款概念雛形；VW預告將展示新款ID車型，車速最高可達180km/h，且為全電動車並具自動駕駛功能，充滿電巡航里程可達665km。

(中國時報)

冬令保溼 眼脣保養最關鍵 汰舊換新政策持續發酵

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。