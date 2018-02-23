日內瓦車展 賓士C-Class搶先亮相

2018年02月23日 04:10 中國時報 陳大任 報導

新款C-Class的儀表板、方向盤和影音系統都將升級到跟S-Class一樣的NTG 5.5版本。（Mercedes-Benz提供）

ID VIZZION概念車是VW ID系列的第4名成員，擁有全自動化操作理念和優雅外型。（VW提供）

VW ID VIZZION概念車沒有方向盤，將帶來全新的移動體驗。（VW提供）

SUBARU VIZIV TOURER CONCEPT概念車在展前只露了尾燈照。（SUBARU提供）

賓士將於日內瓦車展發表小改款C-Class系列，圖為AMG Line。（Mercedes-Benz提供）

LEXUS發布一張UX Crossover車尾照，透露將是一款都會型的跨界休旅車。（LEXUS提供）

瑞士日內瓦車展將在3月8日至18日舉辦，部分汽車品牌陸續披露新車發表的訊息，像賓士將發表小改款C-Class房車與旅行車，SUBARU、LEXUS也預告將推出新車，但只在官網展示了尾燈的局部畫面，吊足車迷胃口。

Bentley Bentayga推V8汽油款

賓士C-Class外觀主線條變動不大，但在設計師巧手下，頭尾燈、水箱護罩、保桿造型更動，重新賦予豪華車風貌，同步發表的AMG Line則將品牌特有鑽石型水箱護罩列為標準配備。

此外，Bentley Bentayga將推出V8汽油款；SKODA將發表以創辦人Laurin & Klement命名的KODIAQ L&K頂級版，車內包括座椅、儀表都有著Laurin & Klement專屬飾徽。

不過，搞神祕更是車廠愛玩的手法，例如SUBARU VIZIV TOURER CONCEPT概念車只露出車尾的造型，無獨有偶，LEXUS也發布一張UX Crossover車尾照，預告它全球首演就在日內瓦車展，更有趣的是Peugeot最近釋出的短片，預告會展出一座獅子雕塑，其造型與現行logo不同，有媒體推測是百年品牌Peugeot將再次更動廠徽，但代理商解釋，是原廠為獅徽160年的慶祝活動。

SUBARU、VW發表概念車

概念車仍然是車展最吸睛的焦點，SUBARU將發表SUBARU VIZIV TOURER CONCEPT概念車，外界對其往年發表慣例推測很可能是Levorg車系新世代大改款概念雛形；VW預告將展示新款ID車型，車速最高可達180km/h，且為全電動車並具自動駕駛功能，充滿電巡航里程可達665km。

(中國時報)