逃離韓國 因為討厭韓國

2018年02月23日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

台灣有「鬼島」，韓國也有「地獄朝鮮」！近年有愈來愈多韓國年輕人認為看不到未來希望，決定透過打工度假或留學移民澳洲。韓國作家張康明便以太太過去的移民經驗為靈感寫小說，點出當代年輕人的心聲，「很多人都認為韓國無解了，移民才是唯一的出路。他們讀完《因為，討厭韓國》之後，覺得我寫出了他們的心聲。」

講究學歷、長相、背景

張康明也在今年台北國際書展來台舉辦講座，「這本書2014年在韓國出版，引起很大的回響，大家對韓國現況隱忍不說的情緒，似乎透過這本書終於得到宣洩的出口。」

小說描述一位20幾歲韓國女生季娜，決心移民澳洲，甚至為此和交往多年的記者男友分手。雖然季娜在澳洲人生地不熟又語言不通，同樣碰到許多困境，但她堅決不回頭。她認為自己既非名校出生，長得也不出眾，沒有顯赫的家庭背景，在韓國重視學歷、長相、背景的現代，可說是完全看不到未來。

離開家鄉 才能重新來過

「小說前面季娜和男友智明的故事，就是我和太太的經歷。」張康明表示，他太太在25歲時，認為留在韓國沒有希望，決定移民澳洲。張康民當時剛考上記者工作，準備衝刺事業，不願意離開韓國到澳洲，從大學開始交往的兩人只好先分手。

張康明回憶當時的決定，「我的家庭環境、學歷比較好，如果離開韓國，到澳洲要從最底層開始，落差太大。但對我太太而言，她覺得自己在韓國本來就是底層，到澳洲反而更有機會。」後來兩人又復合，決定結婚，才一起回到韓國生活。

年輕世代 活得非常辛苦

近年張康明發覺，愈來愈多年輕人和太太當年一樣，因為看不到未來而離開韓國，因此訪談了幾位移民澳洲的年輕女性，寫出這本小說，「雖然這幾年韓國社會開始反省，比較不談學歷、背景，但環境對年輕世代來說仍然非常辛苦，辛苦到連上一個世代的既得利益者都承認，現在在韓國生活真的很不容易。」

張康明今年43歲，畢業自延世大學，原本讀工程科學，因為懷抱寫作的夢想，決定投身記者工作。他曾經在韓國東亞日報擔任記者11年，跑過社會、產業、政治新聞，近年離開第一線工作，成為自由撰稿人。

(中國時報)