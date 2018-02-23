丁柚井看惡火如何被點燃

2018年02月23日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

當人生遭受命運攻擊時，會如何激發出人的真實本性？韓國小說家丁柚井可說是韓國當代文壇中，少數以社會事件題材探索人心的作家，小說寫過罪犯之子、精神病院、心裡病態者，情節看似離奇，卻全是取材自真實人生，「我不認為人性有分善惡。我相信人遭受打擊時會如何反應，全憑自己的自由意志。」

丁柚井表示，「我所有的小說都有一個核心主題，就是探索人的自由意志。對我來說，現代人的腦和十萬年前的人腦沒有太大差異，依循著進化論，也有獸性和野性。人性本來就是善惡都有，但我更想知道，『惡』的火種究竟會在什麼狀況下會被點燃？」

1966年生的丁柚井，身形瘦削、打扮時髦，她笑說自己從小就有個綽號叫「推土機」，「我從小個性就是，一旦想做的事，就一定會做到。」她是韓國當紅小說家，擅長從現實社會取材，鋪陳驚悚的情節，探求人性的善惡界線，至今出版4本小說，本本賣座，代表作《七年之夜》售出50萬冊，改編電影預計今年在韓國上映。

丁柚井的創作啟蒙，來自她15歲在光州讀書時，遇上光州民主化運動的經驗。雖然她因為年紀小，沒有實際參與運動，卻剛好在當時讀了美國小說《飛越杜鵑窩》，從此立志寫作，「小說裡如同光州運動一樣反叛強權的精神，和最後故事中角色殺人後逃出精神病院的結局，讓我深深被撼動了，原來殺人竟然也是一種救贖。」

然而丁柚井的寫作之路並不順遂，由於母親反對她寫作，只好讀護專，成為護士。25歲時，她又因為母親肝癌過世，必須一肩挑起家中所有責任，扶養弟弟長大，只好一邊工作一邊創作，41歲才寫出第一本小說。

對丁柚井而言，崎嶇的人生成為她的創作養分。她的小說取材現實，《射向我心臟》就是她讀護專時在精神病院實習的經驗，《七年之夜》則來自一則社會事件。

丁柚井表示，死掉的男孩和酒駕駕駛都住在他家附近，男孩是家暴受害者，常常逃家，駕駛則是大家口中的模範丈夫，多年照顧家中因車禍癱瘓的妻子，他兒子也說不相信父親會做出這樣的事，「《七年之夜》裡的罪犯之子崔瑞元，就是來自這個兒子的角色。」

(中國時報)