家有自戀母 媽媽讓人很驚恐

美國懸疑小說家溫蒂．沃克。（季志翔攝）

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中國時報
／專訪

一個極度自戀的母親，會扶養出什麼樣的小孩？美國懸疑小說家溫蒂．沃克藉由小說，描繪一對姊妹從小遭受自戀母親的精神創傷，妹妹想盡辦法要揭穿母親的虛偽表象，「這種傷不是表面的肢體暴力，也不是精神虐待，但自戀母親擅長操縱別人的情緒，這種傷害很隱微，卻足以讓小孩在成長過程中萬分痛苦。」

2016年之前，沃克還是一位懷著寫作夢的單親媽媽，平時擔任離婚律師，看盡所有離奇如8點檔的家庭糾紛，直到她的驚悚推理小說《最好別想起》出版，一夕之間成為暢銷作家，小說將被好萊塢女星瑞斯．薇絲朋拍成電影。近日因新書《世上只有媽媽好》出版，來台參加國際書展活動。

在成為懸疑小說家之前，沃克曾讀過法學院，也在金融業工作，後來一度因為結婚離開職場，在家帶小孩，「很多女性即使事業有成，結婚後就被綁在家裡，失去發揮的空間，我當時便心想，我必須找一件事做，就開始寫作。」她當時曾出版過兩本女性小說，但都不賣座。

沃克後來離婚，成為律師，專門處理家庭案件，一邊不放棄寫作，在經紀人建議下改變寫作類型，開始研究心理懸疑題材。沒想到自己處理過、聽過的家庭糾紛，提供了她創作充分的靈感和養分，「像是從我的經驗，我知道自戀型人格障礙者如果上法庭，他會看起來光鮮亮麗，法庭反而變成他的表演舞台。」

新書描繪一對離奇失蹤的姊妹，3年後妹妹凱絲突然出現，回到母親和繼父家中，但姊姊艾瑪依舊下落不明。然而看似充滿母愛、光鮮亮麗的母親茱蒂，其實是一名自戀狂，只將小孩視作展現母愛的工具，特別擅長操縱身邊的家人。凱絲只能一邊和茱蒂對抗，一邊引導調查人員艾比，尋找姊姊的下落。

「懸疑小說就像一塊一塊的拼圖，我會構思好每一章要推進多少劇情、要揭露多少謎團，一邊交代人物關係、補足相關的心理學背景知識。」沃克表示，她最享受的就是讀者向她反應，猜不到故事結局，「那一刻真的會覺得，太好了！就是要這樣！」

(中國時報)

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