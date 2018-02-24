國安團隊換將 吳釗燮掌外交 陳明通主兩岸

內閣改組5人名單

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中國時報
／台北報導

各方揣測之際，政院發言人徐國勇昨發布內閣改組名單，5位人選中，最受矚目分別是原總統府祕書長吳釗燮掌外交部；扁時期最後一任陸委會主委、台大國發所教授陳明通，回鍋接陸委會。吳釗燮與陳明通成為小英國安團隊左右手，也被視為小英有意改善兩岸僵局、加強對美關係的組合，不管對美或對陸，都是釋放正面訊息。

小英布局 5部會換血

徐國勇指出，國防部長馮世寬另有任用，由國安會祕書長嚴德發接任；外交部長李大維轉任國安會祕書長，由總統府祕書長吳釗燮接任；陸委會主委張小月另有任用，由前陸委會主委陳明通回鍋；退輔會主委李翔宙將去職，由前參謀總長邱國正接任；勞動部長林美珠則因健康因素請辭，由高雄市副市長許銘春接任。

從整體安排看，府院改組顯然是以蔡總統意志為主導，和美國及大陸關係深厚的吳釗燮及陳明通，從幕後走到幕前，不難看出，蔡期待外交及兩岸能有新契機。

助恢復兩岸二軌商談

不過學界看法兩極，文大社科院長趙建民認為，新國安團隊色彩比過去明顯靠左，過去李大維和張小月在立院捍衛中華民國及對兩岸關係的定位，是過去兩年來大陸對蔡政府較肯定部分，他擔心吳陳上台後，兩岸外交形勢更嚴峻。不過也有學者認為，陳明通是小英的「兩岸通」，和大陸溝通的窗口，以他過去和陸熟識，未來即使兩岸官方仍冷和，但至少私下較易溝通，也可能有助恢復「二軌」商談，總比現在完全沒管道好。

政院表示，陳明通因台大借調程序及授課安排，將於3月中就任，陸委會主委由首席政務副主委林正義暫代，餘4人2月26日交接。這波異動中，徐國勇否認有所謂「台南幫」調中央說法，北上接任營建署長的台南市祕書長吳欣修，是事務官非政務官。

「賴揆沒改組想法」

由於這次調整是以蔡總統職權內閣成員為主，其他部會調整幅度小，引發賴揆是否年底參選聯想。國民黨團首席副書記長曾銘宗說，賴投入年底選舉傳言不斷，此次改組可作為觀察指標；如520後，賴民調持續下滑未有起色，甚至出現不滿意度與滿意度死亡交叉，屆時賴可能投入選舉，為自己政治生命打開另一條路。

曾銘宗表示，改組幅度亮點不足，難讓人耳目一新，未針對財經人事進行改革，難達成蔡總統過去喊出的拚經濟目標，520後恐再有另一波人事改組。針對府院名單4比1，徐國勇簡單表示，賴揆本來就沒改組的想法。

(中國時報)

新聞透視－兩岸外交 新團隊貫徹…

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