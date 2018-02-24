學測放榜 滿級分259人 創4年新高

2018年02月24日 01:15 中國時報 簡立欣 、 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

107學測5標跟去年比較

大考中心昨公布107學年大學學測成績，共259人獲滿分75級分，比去年118人大幅增加141人，也是104學年以來人數最多的；社會、自然頂標比去年降1級分，英文、數學頂標則比去年提高1級分。大考中心主任劉孟奇說，今年英文頂標人數增加較多，數學今年也中間偏易，可能這兩因素使今年滿級分人數增加。

5標較去年各增一級分

大考中心公布107年學測各科級分及5標分數，其中總級分5標成績分別是「頂標」63級分、「前標」56級分、「均標」45級分、「後標」35級分、「底標」28級分，全部5標都比去年提高1級分。

與去年相較，各科5標分數，國文頂標至後標均與去年相同；英文頂標至後標都比去年提高1或2級分；數學除均標外，其他4標均比去年提高1級分；社會頂標至後標均比去年降1級分，但與105學年同；自然科頂標、均標都比去年降1級分，前標比去年降2級分。

英數偏易 拉高總級分

107學年滿級分75級分259人，為104學年以來人數最多。國文、英文、數學滿級分人數各是3764、7407、3700人，都比去年3398、4714、1791人增加；社會、自然滿級分人數4267、2912人，比去年5005、5692人減少。

非選擇題部分，首次獨立施測的國文寫作，第一題知性題最高分23分5人，0分492人；第二題感性題最高分23分1人，0分2103人（兩題滿分皆25分）。

英文非選擇題方面，第一題中翻英5095人拿滿分8分，比去年1289人大增，另1萬3934人0分；第二題作文17人拿到滿分20分，去年9人，另今年有1萬4132人英文作文0分。

各校系錄取門檻提高

升學專家劉駿豪說，由於今年考生人數增加，大學校系錄取分數比去年高1至2級分，預估台大錄取分數最低將落在67級分，至於輔仁、東吳等私立大學明星科系，若以輔大企管或東吳法律系來說，錄取分數位於50到58級分間。

選填志願方面，劉駿豪表示，今年每名考生可填6科系，建議採「往前進攻」與「攻2守4」，即2科系為最青睞，4科系為次要喜歡，且要參考往年分數，最早可追溯到102學年，作為全方面的參考資料。

(中國時報)