新聞透視－兩岸外交 新團隊貫徹蔡意志

2018年02月24日 01:15 中國時報 曾薏蘋

外交背景的張小月在兩岸事務上，沒有陳明通的人脈、專業及交情，蔡英文上任後，兩岸僵局遲遲無法打開。（本報資料照片）

府院昨天啟動過年後內閣改組，蔡英文總統主導的外交、國防及兩岸系統異動幅度最大。外交部及陸委會皆由蔡英文「小英幫」的吳釗燮及陳明通接手，從過去的隱身幕後變成站到檯面；其中陳明通在兩岸議題上的專業及人脈，意味蔡英文在任期後階段，期待在兩岸關係上有所突破，創造新局面。

蔡急欲突破困局

面對選舉年到來，為了讓這波人事調整有亮點，據了解，府院一直討論到昨天下午一時半才做最後拍板；由於這次改組的名單，一個卡一個，還牽涉到只要有一個人不願意，好幾個位子就要重新思考，府院高層透露，「為了配合立法院總質詢，非要今天處理不可，有些直到今天才能確定。」

吳釗燮與蔡英文關係相當深厚，2004年接替蔡擔任陸委會主委，2012年蘇貞昌出任民進黨主席，吳釗燮受重用，獲邀擔任民進黨政策會執行長，同年底兼任民進黨駐美代表。

小英幫走出幕後

2014年蔡英文回任民進黨主席，繼續重用吳釗燮擔任民進黨祕書長並兼民進黨駐美代表，期間，協助蔡英文整合獨派意見，更協助蔡英文在九合一大選、總統與立委選舉獲得大勝，2015年更籌劃蔡英文多次出訪，算是蔡得力的左右手。

這次讓吳釗燮走出總統府、站到外交第一線，因為吳除了熟悉國際事務外，總統府「大總管」的歷練，已經不像李大維只是個純粹外交官；以當今外交事務早已超過平常的國際情勢來看，需要高度也需要廣度，吳在外交上有戰略觀，也多了一份面向，又能接地氣，再加上深獲蔡英文信任，自能百分百落實總統外交思維。

蔡思維直通無礙

至於回鍋陸委會主委的陳明通，曾參與總統大選兩岸政策研議，非常了解蔡的兩岸思維，更常穿梭兩岸。據透露，回歸校園的陳明通常率台大國發所師生，到上海、南京、北京與對岸涉台事務智庫，與過去的對手王毅也建立相當交情；民進黨在野後，更是勤跑大陸，被視為蔡的傳話管道之一。

外交背景的張小月在兩岸事務上，沒有陳明通的人脈、專業及交情，蔡英文上任後，兩岸僵局遲遲無法打開，換上「民進黨的公共財」「阿通師」之後，顯示蔡在兩岸關係上想創造新局的企圖。

李大維雖是獨派眼中的「老藍男」，黨內罵聲從未少過，但國家利益至上的原則，深受蔡器重，這次將他「收入」府裡擔任國安會祕書長，不用在第一線成箭靶，選舉年不僅對獨派有安撫作用，更可借重李的外交專業補強國安系統的不足。

(中國時報)