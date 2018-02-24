老幹搭新枝 國安人事大換血

2018年02月24日 01:15 中國時報 曾薏蘋 、 楊孟立 、李文輝／綜合報導 、李文輝／綜合報導

總統府昨天公布國安團隊人事名單，「老藍男」、外交部長李大維接任國安會祕書長，化明為暗變身情報頭子。總統府發言人黃重諺表示，總統希望借重李大維豐富的外交事務經歷，協助辦理相關工作。

這波調整名單還包括，國安會諮詢委員林良蓉轉任北美事務協調會主委，遺缺由中信金融管理學院金融管理研究所所長陳錦稷接任；國家安全局政務副局長郭崇信即將於3月中旬卸任，由海基會祕書長柯承亨接任。

柯承亨長期從事國安、兩岸工作，曾任國防部軍政副部長、國安會副祕書長、國安會諮詢委員，資歷完整，實務經驗豐富，可說是民進黨內少數的國安專家。

府院高層強調，新人事除了期待在外交、兩岸開創新局，讓熟悉事物的人站到第一線，也給青壯派有歷練的機會。

至於吳釗燮接任外交部長，府祕書長的職缺則由副祕書長劉建忻暫時代理。

此外，蔡英文也核定，國防部軍政副部長蒲澤春上將調任總統府戰略顧問，軍政副部長一職由空軍司令沈一鳴上將接任，兩人的人事案都從3月1日起生效。

沈一鳴除任內戮力推動國際軍事事務交流、國機國造、聯合作戰演訓及災害防救等工作，深受蔡英文肯定，也考量任職已屆滿3年1個月，調任國防部軍政副部長，可以藉其豐富經驗，後續推動各項國防事務。

黃重諺說，李大維政務歷練完整，無論哪一個政黨執政，都擔任重要外交工作，始終認為外交官是國家的外交官，外交工作考量的是國家利益，而不是一黨一派，儘管階段性任務告一段落，但就總統府、國安會整體任務需求與佈局而言，在外交與國際事務上，必須有像李這樣經驗豐富的人襄助總統。

至於馮世寬是否接任國防安全研究院董事長？黃重諺表示，蔡總統借重馮在任內規劃國防安全研究院，希望在籌設過程中可以繼續請馮幫忙。

而「另有任用」的陸委會主委張小月，目前處於徵詢階段。細數「正部級」以上職缺，張小月至少重要國家駐外使節可去，甚至也傳出不排除入府的可能。

(中國時報)