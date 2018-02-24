人物側寫－外交老兵投身新戰場 李大維受倚重

2018年02月24日 01:15 中國時報 楊孟立

國安團隊大洗牌，外交部長李大維去職接掌國安會秘書長，並由曾任駐美代表、熟稔外交事務的總府府祕書長吳釗燮接任。依李大維深受蔡英文總統信任的程度，以及過往便有卸任外長掌國安會的前例，李大維的安排並不讓人意外，這也再次證明了小英對李大維的厚愛。

民進黨執政以來外交空間明顯受到壓縮，聖多美普林西比與巴拿馬接連與我國斷交，國際組織參與屢碰壁，李大維「老藍男」的背景自然淪為代罪羔羊，而任命李為外長的蔡總統也無法倖免，同樣受到獨派砲火的波及。

儘管獨派極度不滿意，但李大維溫文儒雅、深具外交官風範，正對學者出身的小英胃口。加上過去近2年的時間雖然與2個國家斷交，但李大維仍盡心盡力穩住檯面下其他浮動的邦交國，可以說是沒有功勞也有苦勞。

這次國安團隊洗牌，李大維調任國安會祕書長，實則是升官，況且退居第二線作為幕僚單位獻策，既保有發揮空間，不用直接面對獨派的批評與抨擊，更可視為留一個「榮退」的位置給他，足以見得小英對李大維的厚愛。

從事公職多年的李大維早已將工作異動視為常態，從兩次斷交、護照出包等風波，以及獨派的逼退，他總是淡淡地說，「去留由總統與院長決定」。前晚獲蔡總統告知國安會秘書長的新職，仍是一臉平靜，喜樂不形於色。

有趣的是，新任外交部長吳釗燮在政黨輪替之始正是國安會祕書長，當初也是他力薦李大維，直言「除了我之外，他（李大維）是最適合的人。」如今風水輪流轉，吳走向自認最適合的位置，兩人如何配合頗令外界好奇。

(中國時報)