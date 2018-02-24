小英布局瞄準美國 守穩兩岸

陳明通（右）在2007年曾與學界草擬「大一中架構」的憲法草案初稿。左為前國安會祕書長蘇起。（本報資料照片）

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中國時報
李文輝／綜合報導

「阿通師班師回朝！」陳明通早期研究台灣地方派系，陳水扁時代改性，轉而研究兩岸關係，被認為歷來最接地氣的陸委會主委，與北京、上海、廈門涉台學者專家、記者都熟，是小英跟對岸說得上話的活棋。不過，他還要向台灣大學辦理借調程序，3月中旬才能走馬上任。

不過有兩岸關係學者強調，蔡政府的內閣改組人事布局，已經是將主軸瞄準美國；換言之，相關外交、兩岸人事的調整都是為因應陸美、台美關係，兩岸關係很明顯已經退居次要地位，守穩即可。

該學者還認為，蔡政府的做法其實也是看準大陸相關外交、涉台人事布局主要是從陸美大局來看，因此今年兩岸的戰場毫無疑問是在美國。

陳明通台灣大學政治學系的碩、博士論文，都跟地方政治相關，是陳水扁台北市長任內的市政顧問。也是2000年阿扁第一次政黨輪替的《中國政策白皮書》主稿人，是綠營少數的「中國通」。

2007年陳明通在首任陸委會主委任內有一「密史事件」，緣於他與多位學者草擬「中華民國第二共和憲法草案」初稿，透過台大國發所教授、前海基會主祕周繼祥送到北京祕詢大陸國台辦意見。

當時國台辦法規局長周寧隔天即透過周繼祥「授權通告陳明通教授」，北京對法理台獨的憲改草案堅決反對到底。

但不可諱言，陳明通是蔡政府任內少數可與對岸「說得上話」的綠營學者。去年中共十九大結束後，陳明通還曾受時任大陸全國台聯會長、台盟中央副主席汪毅夫邀請，曾赴北京閉門交流，並與中國社科院台研所副所長朱衛東等涉台學者交換意見。據悉，陳明通大致提到，蔡政府認為兩岸政府現以內政革新為目標，對外會避免製造兩岸對立。

文化大學國家發展與中國大陸研究所教授龐建國坦言，陳明通私人跟大陸學界、涉台官員有某種程度的交往，不像張小月是兩岸事務的門外漢，但蔡政府立場沒變的話，誰當陸委會主委兩岸關係難有突破。

至於南開大學台港澳法研究中心執行主任李曉兵則直言，陳明通在扁政府時期就曾主導草擬第二共和憲法，「底色」非常鮮明，在法理台獨上，用心深遠。蔡英文現在把陳明通放回陸委會，顯示蔡英文對於台獨的立場確實根深蒂固，沒有絲毫動搖。

(中國時報)

人物側寫－外交老兵投身新戰場 … 政策不調整 兩岸難進展

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