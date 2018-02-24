政策不調整 兩岸難進展

2018年02月24日 01:15 中國時報 鄭舲 、 陳彥宇 ／台北報導 ／台北報導

府院昨終於公布內閣改組名單，包括國防部、外交部等5個部會有人事異動。中山大學政治學研究所教授廖達琪認為，這波改組就是「總統意志貫徹，閣揆配合執行」，蔡英文總統在國安及兩岸關係上應是有更深入佈局思考。藍委李彥秀則說，關鍵還是在兩岸政策，如果還是玩兩面手法，兩岸關係也難有進展。

對於陸委會主委由陳明通接任，廖達琪認為，目前兩岸關係陷入僵局，蔡英文在考量陸委會主委人選時，一定也希望能找熟手與對岸打交道。陳明通曾掌陸委會，過去跟國台辦系統非常熟，與對岸關係保持很好，加上他融通個性，也許能在兩岸關係上帶來較緩和的效果。

至於勞動部長將由高雄市副市長許銘春接任，廖達琪說，勞動部目前最大的問題就是《勞基法》爭議，因此需要有法律背景且擅於溝通的人選。她認為，這次內閣人事調整可以看出蔡英文用人還是有一定保守性，蔡還是比較信任有經驗、有專業背景的人選。

李彥秀也認為，這次內閣調整，民進黨人事安排還是著重在派系平衡，從吳釗燮接外長也可看出民進黨逐步掌握外交事務，雖然李大維還是擔任國安會祕書長，但已退出外交第一線。

國民黨發言人洪孟楷認為，雖然異動5位部長，但與民生經濟相關等部會卻不動如山，顯見蔡政府與民意脫節嚴重；且這樣的名單絲毫沒有迎合人民期待，也不符合蔡總統說的拚經濟、為民生。

洪孟楷表示，外交、國防及陸委會等部會首長，無論換誰，只要蔡總統的政治意識形態不變，任何人來都無法改變現在現況。換句話說，這樣的一份名單，亮點實在不足、變動實在不大、期待實在不多。

(中國時報)