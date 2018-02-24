許銘春承諾 甲勞工攬牢牢

2018年02月24日 01:15 中國時報 林雅惠 、 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

「我欲甲你攬牢牢…乎我陪你度難關」，即將接任勞動部長的高雄市副市長許銘春，來自單親勞工家庭，親和力十足，23日行政院公布內閣改組名單後，她接受媒體訪問，笑說將來要以江蕙這首《甲你攬牢牢》做主題曲，當勞工的靠山。

許銘春說，農曆初六、春節放假後上班第一天就接到行政院長賴清德的來電，徵詢她是否願意出任勞動部長？但畢竟是不同領域，且要離開最愛的高雄，她思考了一整天，獲得家人的同意及市長陳菊的鼓勵，因此決定接下新職。

出身單親勞工家庭

她說，新修的《勞基法》將於3月1日上路，確實很多勞工擔心，到底新法的美意能不能落實，她出身單親勞工家庭，父親很早即過世，由母親養育成人，深知弱勢的苦處，未來做為勞動部長，捍衛勞工權益是當然責任，一定會確保新法嚴格執行。

她強調，過去對勞工法律不陌生，擔任副市長時督導勞工局業務和工會也有接觸，上任後會用誠意與工會對話、溝通，了解勞工朋友的需求；她也開玩笑說，對於媒體工作超時也會關心，會捍衛媒體朋友的權益。

「鄰家阿姐」是許多人對許銘春的第一印象，個性豪爽毫無官架子的她，擁有與人「快熟」的特殊能力，尤其酒量深不見底，擔任高市法制局長任內，與當時來訪的日本大阪府知事橋下徹那場「紅酒外交」，為人津津樂道，後來一度離開官場轉回律師跑道，仍不避諱笑稱可擔任市府第31局、「飲酒局」局長。

個性豪爽沒官架子

愛唱歌的許銘春感性地說，最愛唱江蕙名曲《甲你攬牢牢》，歌詞中「我欲甲你攬牢牢…乎我陪你度難關」，恰好是所有弱勢勞工朋友最需要的關懷，她有信心能以誠懇態度溝通，捍衛勞工權益。

許銘春和現任勞動部長林美珠一樣皆是法律人，現年52歲，出身屏東縣東港單親勞工家庭，台大法律系畢業，1989年律師高考及格，律師資歷21年，曾任高市府新聞處長、法制局長、副市長，2016年總統大選期間，曾任小英競選總部法律顧問兼發言人，曾經是勞工局顧問，為勞工義務辯護，且副市長任內主要督導勞工、衛生、社會局業務，對勞工相關法令相當熟稔。

(中國時報)