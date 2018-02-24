新聞透視－內閣超微調 賴神離選戰更近了

2018年02月24日 01:15 中國時報 張理國

內閣改組，除外交、兩岸、國防外，賴揆僅同意勞動部長林美珠請辭，由高雄市副市長許銘春接任，嚴格來講，等於沒有進行內閣改組。不改組有兩種可能性，一是賴揆不想改、認為沒必要改；二則是隨時作好準備應召投入2018選戰。

賴揆主導的內閣進行「微乎其微」的調整，引發外界更大揣測，這次內閣改組，外界關注的焦點，除了改組幅度，還包括哪方人馬進駐，以及高雄市長陳菊的進一步動向。

如今答案揭曉，傳聞中接任總統府祕書長的陳菊暫時按兵不動，賴揆「台南幫」人馬沒有接掌部會首長，只有菊系的許銘春接掌勞動部。

行政院發言人徐國勇給的答案，是賴揆滿意現行團隊打拚的表現。言下之意，賴揆對於基層民眾、尤其是綠營基層不滿的內政部長葉俊榮、財政部長許虞哲、政策理念不同的教育部長潘文忠等人視而不見？

為了這次無感改組，賴揆不僅3天內2度與蔡英文總統討論改組問題，昨下午再進府裡與蔡商定最後名單，如果僅是准辭林美珠，其他外交、國防、兩岸人事無權置喙，又何需三番兩次的密會？換掉老藍男，重用平均年齡60歲以上的老綠男，那也是只需蔡總統說了就算。

上個月民進黨新北市黨部執委會決議，建請中央徵召「高知名度」、「有行政經驗」、「院長級」的候選人，外界就認為賴揆參選2018新北市長機率大增。

事實上，賴內閣這次改組，甚至連借調期滿的人事長施能傑都不提，事有蹊蹺，賴揆本心雖無參選意願，但客觀環境卻讓參選的機率大增。

賴揆若參選雙北，前任行政院長林全整組內閣幾乎可以「完璧」交給下任閣揆，不必多此一舉費事改組，而按兵不動的陳菊，原先即被視為接賴揆的熱門人選；唯一同意更換勞委會，「小花媽」許銘春更是陳菊的自己人，未來完全可以無縫接軌。

(中國時報)