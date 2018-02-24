否認接祕書長 花媽喊話「別急著幫我找工作」

外傳高雄市長陳菊將接任總統府祕書長，她23日出席市政活動時接受媒體訪問，否認這項傳言，她表示現階段還有很多市政工作要完成。（林宏聰攝）

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中國時報
／綜合報導

「哎呀！為什麼大家這麼關心我？不要急著幫我找工作，好嗎？」面對外傳將接任總統府祕書長，高雄市長陳菊23日親自出面否認，語氣略顯無奈，強調現階段最重要的是做好剩下的市長任期，「一個做了12年的市長，不會放下高雄市政！」

總統府、行政院昨天宣布人事異動名單，但唯獨總統府祕書長一職懸而未決。據悉主因是，蔡英文總統希望在選舉年，能請出她非常敬重，且黨內有「媽祖婆」之稱的高雄市長陳菊襄助，出任總統府大總管一職，但未得到應允才會虛位以待。

吳釗燮接任外交部長後，祕書長暫由副祕書長劉建忻代理，府院高層透露，「劉建忻不會代理太久。」顯示，這個位子人選早譜了，只是什麼時間宣布而已。

高雄市長陳菊在黨內輩份高，因為多次出現在府、中常會的談話，被黨內的人洩漏給媒體而動怒，導致現在民進黨中常會，黨務主管都不能攜帶手機進去開會；有了前車之鑑，對於陳菊的人事案，黨內處理非常小心。

高市府幕僚不諱言，黨內高層「討論」花媽的下一步時而有之，但從未正式「徵詢」過她接任特定職位的意願；23日傳出她要接任總統府祕書長，幕僚全部瞠目結舌說：「這時間點、職位全部不適當吧？」

陳菊更是第一時間親自出面否認並強調，她對高雄相當重視，現階段還有很多市政工作要完成，且總統府先前沒有徵詢她北上出任祕書長的意願，「完全沒有相關討論，也不清楚消息從哪裡傳出」。但當媒體追問「市長任期會做滿嗎？」陳菊卻不把話講死，只說「市長任期總會結束」、「不必替我擔心」、「還沒有討論」、「大家不用急」，保留轉圜餘地。

幕僚坦言，以花媽承擔奉獻個性，不論職位高低，只要對民進黨、對台灣有幫助，「不管有沒有職位她都會去做」，但目前市長任期仍長，包括流行音樂中心、愛河整治最後一哩路、鐵路地下化後的廊道建設等工作還很多，她當然還不會考慮離開高雄。

(中國時報)

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