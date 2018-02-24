勞團看新部長 錯愕又憂心

友善列印
中國時報
╱台北報導

勞動部確定由高雄市副市長許銘春出線，但許銘春過去幾乎沒有勞動相關背景，勞團對此人事安排不外乎是陌生、憂心、錯愕；有人認為勞動部角色被架空，部長換誰都一樣，但也有人期待許銘春能帶著法律人的精神嚴格執法，整頓台灣勞動環境。

「就我們看來，應該有更好的人選」全國產業總工會秘書長戴國榮指出，民進黨政府一連找了2個部長非勞動相關專業，外界不免憂心。台灣勞工陣線協會秘書長孫友聯說，從《勞基法》二修來看，勞動部已經被弱化、架空，如果高層態度不變，那「誰來做都一樣」。台北市產業總工會總幹事陳淑綸認為，林美珠上任時間不長，又一直在配合修法，希望新部長可以拿出具體新政策來開創新格局。

曾和許銘春在高雄共事的勞動部次長蘇麗瓊讚譽許是很願意做事而且豪爽的人，而她也已經接獲許銘春慰留電話，確認留任。另一位政務次長施克和表示，一切會按照規矩處理。

林美珠昨日神清氣爽向勞動部各單位寒暄道別，她說自己去年10月23日開刀後，因凝血功能異常，整整流血1個月，院長也有到醫院探望，當時就表達希望階段性任務完成後能好好休息。

林美珠也恢復了原有的幽默感，笑稱自己這段期間最多曾瘦7公斤，以前不能穿的衣服都能穿了，連總統見到她都嚇一大跳，「妳怎麼變那麼瘦，都小了一號」。治療已在1月12日完成，接下來就是靠藥物控制病情。

林美珠說，直至前日院會結束後，院長拍拍她的肩膀叫進去辦公室，才告訴她准辭，院長提醒她，缺乏陽光照射，免疫力會下降，建議她每日10時至12時一定要曬太陽；至於接替人選許銘春，林美珠說，對許並不熟悉。

(中國時報)

否認接祕書長 花媽喊話「別急著… 嚴謹邱國正 最大挑戰在軍改

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。