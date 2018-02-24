勞團看新部長 錯愕又憂心

2018年02月24日 01:15 中國時報 洪安怡 ╱台北報導 ╱台北報導

勞動部確定由高雄市副市長許銘春出線，但許銘春過去幾乎沒有勞動相關背景，勞團對此人事安排不外乎是陌生、憂心、錯愕；有人認為勞動部角色被架空，部長換誰都一樣，但也有人期待許銘春能帶著法律人的精神嚴格執法，整頓台灣勞動環境。

「就我們看來，應該有更好的人選」全國產業總工會秘書長戴國榮指出，民進黨政府一連找了2個部長非勞動相關專業，外界不免憂心。台灣勞工陣線協會秘書長孫友聯說，從《勞基法》二修來看，勞動部已經被弱化、架空，如果高層態度不變，那「誰來做都一樣」。台北市產業總工會總幹事陳淑綸認為，林美珠上任時間不長，又一直在配合修法，希望新部長可以拿出具體新政策來開創新格局。

曾和許銘春在高雄共事的勞動部次長蘇麗瓊讚譽許是很願意做事而且豪爽的人，而她也已經接獲許銘春慰留電話，確認留任。另一位政務次長施克和表示，一切會按照規矩處理。

林美珠昨日神清氣爽向勞動部各單位寒暄道別，她說自己去年10月23日開刀後，因凝血功能異常，整整流血1個月，院長也有到醫院探望，當時就表達希望階段性任務完成後能好好休息。

林美珠也恢復了原有的幽默感，笑稱自己這段期間最多曾瘦7公斤，以前不能穿的衣服都能穿了，連總統見到她都嚇一大跳，「妳怎麼變那麼瘦，都小了一號」。治療已在1月12日完成，接下來就是靠藥物控制病情。

林美珠說，直至前日院會結束後，院長拍拍她的肩膀叫進去辦公室，才告訴她准辭，院長提醒她，缺乏陽光照射，免疫力會下降，建議她每日10時至12時一定要曬太陽；至於接替人選許銘春，林美珠說，對許並不熟悉。

(中國時報)