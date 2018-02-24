嚴謹邱國正 最大挑戰在軍改

2018年02月24日 01:15 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

退輔會主委由去年5月屆齡退伍未滿一年的前參謀總長邱國正繼任，各界頗感意外，因退輔會主委這個位置需柔軟身段，但邱國正治軍嚴格，為人一板一眼，實在很難讓人聯想在一起。不過，根據蔡總統以往任用軍人慣例，偏好熟悉、認識將領，這樁人事似又不至於讓人跌破眼鏡。

邱國正前年12月1日升任參謀總長，去年4月30日即屆齡退伍，成政府遷台以來任期最短的參謀總長，當時即有消息流傳，邱國正以黑馬之姿任參謀總長，只是為了填補時任國防部軍政副部長李喜明就任參謀總長之前的缺口。當時邱國正未有專案延役的機會，這次獲高層垂青重返官場，或多或少讓人往「補償」的意思去聯想。

儘管如此，邱國正也因為這5個月參謀總長的任期，獲得與層峰定期、直接接觸的機會，使得自己在蔡總統心中留下印象。

正如馮世寬在競選時即是小英軍事方面的智囊，兩人早已熟稔，順理成章成為政黨輪替後的第一位國防部長；新任國防部長嚴德發則是任職國安會期間，同樣是與總統有第一線接觸，漸漸獲得小英信賴。

文人出身的退輔會副主委李文忠，行事作風強勢，之前雖傳出爭議，但仍被視為下任主委的可能人選。這一次蔡總統選擇邱國正，也算是尊重並維持了退輔會主委一向由退休軍方將領接任的傳統。

展望未來新職，退輔會主委可以說是一件「苦差事」，邱國正曾任參謀總長，是歷任主委中擔任過最高軍職的一位，這次願意一肩扛下，心中自有一番抱負。

立法院本會期要處理「軍人年改」，退輔會主委首當其衝，既要維護背後廣大榮民的利益，又要轉身與執政黨多數立委周旋，居中協調的溝通能耐極其重要，若無柔軟身段，肯定做不長久。邱國正能勝任新職，攸關著民進黨政府推動「軍人年改」面對的阻力大小。

(中國時報)