初選沾黑金 王定宇轟5同志

2018年02月24日 01:15 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

台南市長初選進入倒數9天，眼見初選演變黨內同志殺到刀刀斷骨，參選人王定宇「忍了好多天」，23日召開「選擇」記者會，炮轟黨內同志為求民調出線，來者不拒，「初選時選擇什麼人站身邊很重要」，黑的金的買票的賣票的賭博的，因為需要支持就站身邊嗎？「一個沒有價值觀的市長，我們跟國民黨有何差別？」

為求勝出 傷害基本價值

台南市長初選民調進入倒數關鍵時刻，王定宇選在這個時候開炮。他說，其他參選人不管在選舉合作對象或選舉資金來源，都已做出「價值選擇」，接下來，交給選民選擇，而他的選擇就是身邊只有老縣長陳唐山、志工及市民。他說，最終，是189萬台南市民的選舉，不是6個人的選舉。

王定宇說，自己忍了很久，他是唯一沒有被檢舉、指控的參選人，且靠著無成本方式參與初選，仍站穩民調領先。

他反問「有人選擇跟黑金議員在一起，有人選擇花大錢」，而且，跟賴清德合照當看板的參選人裡，上台支持站台的卻都是賴清德拒絕進入議會的理由，「一面擁抱賴清德，另一面擁抱在李全教案中那些人。」

來者不拒 如何當領導人

王定宇直指，初選的選擇很重要，現在就來者不拒，以後怎麼當市長？賴清德當初因捍衛價值而不進議會，日後，台南市民若選出沒有價值觀的市長，「我們跟國民黨有何差別？」他說，初選讓什麼人站在旁邊很重要，有的涉及黑金、賄選，甚至花大錢做廣告、動員造勢，還置入連續劇，影響台南市民對民進黨整體觀感，值得大家省思。

遏止違規 黨中央應作為

王定宇強調，針對部分參選同志互相指控對手讓黑金上台，台南市民支持民進黨20多年，不該為求勝選，傷害民進黨基本價值與市民情感。他也呼籲，黨中央在初選前就找一個具體事證，若有人違反黨中央規定，就排除初選資格，才能有遏阻作用。

參選人李俊毅競選團隊，也預告今天將針對黃偉哲陣營「花錢動員造勢、買媒體廣告」提出看法。

遭影射的黃偉哲陣營表示，選舉文化不能用一次性觀點評估，當然希望選舉風氣越來越好，但，負面作為也是過去長期累積所致，日後可以檢討，陳亭妃陣營則未作回應。

(中國時報)