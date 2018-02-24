新聞透視－民進黨內鬥失控 難保府城不變色

2018年02月24日 01:15 中國時報 曹婷婷

民進黨長期在台南執政，初選勝出形同穩坐下屆市長寶座，導致這場初選大戰一再上演攻訐、抹黑戲碼，黨中央卻迄未實質調查，擺明就是吃定選民「見綠就投」心態；雖然失控的初選，並不足於左右年底選局由綠變藍，但卻可能埋下隱憂，遞減選民對民進黨的支持力道，進而撼動2020大選。

台南市長初選大亂鬥已有一段時日，甚至就連賴神本屆反黑金選戰恩怨，也已延燒到下屆，直至日前，黨主席蔡英文一聲令下，不得相互攻訐，否則可能取消初選資格，這才讓參選人「懸崖勒馬」，黃偉哲陣營前天原本還要召開「誰才是抹黑者」記者會，臨時改打「夫人牌」，昨天接續發表抗空汙政策，訴求最後一段路都能「乾淨選舉」，陳亭妃陣營這2天也不再談對手，回歸打政策牌。

贏得選民支持本該各憑本事，台南這場初選戰役卻像同志割喉戰，廝殺對方片甲不留，各種狠招都用上，讓市民以為台南市長就是這6個人在選，雖是笑話一則，卻是實實在的「笑話」。

雖然已屆初選衝刺尾聲，才驚動黨主席蔡英文出面裁示，但警告言猶在耳，堅持不打口水戰的王定宇也在昨天炮轟黨內同志的「選擇」，整場記者會痛斥5位同志參選人的意味濃厚。

緊接著，李俊毅也預告今天要針對黃偉哲花大錢動員造勢、買媒體廣告提出「看法」，抹黑攻擊戲碼雖暫時消失2天，但黨內同志互射的箭沒少過。

打從1993年至今，台南市民支持民進黨長達1/4世紀之久，幾十年歲月過去，民進黨不知是低估選民智商抑或吃定選民「派西瓜都當選」心態，其實選民對於這種失控選戰，已看了生厭。物極必反，大自然如此，民進黨應知警惕，民意如流水，選民雖無法改變年底市長選局，但難保2020大選不會翻臉。

(中國時報)