三強競逐 盼桃園重現藍天

前立委楊麗環23日最大陣仗，在上百名支持者簇擁下完成國民黨桃園市長初選登記。（蔡依珍攝）

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中國時報
／桃園報導
立委陳學聖選在23日中午12點，率先完成國民黨桃園市長黨內初選登記。（蔡依珍攝）
桃市議員魯明哲最後關頭改登記參加國民黨桃園市長初選，笑言身分證都在妻子（紅衣者）手上，要徵得她同意。（蔡依珍攝）

國民黨桃園市長黨內初選登記23日最後一天，立委陳學聖和前立委楊麗環先後完成登記，原已領取市議員登記表爭取連任的魯明哲，關鍵時刻決定換跑道參選市長，為藍營初選投下震撼彈，形成三強鼎立，3人都說希望讓桃園重現藍天。

市黨部主委楊敏盛樂見多人競爭，希望以2次民調、前30％後70％定勝負，並舉辦電視辯論會測試候選人爆發力，將向黨中央爭取拉長期程至3月底再2度民調，但仍須和3位候選人協調，力拚3月底前完成提名。

「抱歉，我來晚了！」本屆以最高票在中壢當選首屆桃園市議員的魯明哲說，1個多月來「天人交戰」，以為都已向「勸進者」一一釋疑，卻在領完市議員登記表「昭告天下」後，湧進逾30通電話、接到凌晨2點半，甚至有人講到落淚。尤其和20多年好友暢談1小時，回想從政初衷，深刻體認在黨最艱難時刻，身為被黨栽培的中生代應挺身而出扛責，輾轉難眠一晚後決定參選，他也鬆口說：「確實跟吳志揚不選有關。」

「我很少不守信，但這次很抱歉失信了！」魯明哲坦言直到前天下午3點，仍向陳學聖保證「不選」，昨早致電向陳抱歉，因2人都出自中壢、恐瓜分南桃園票源，但笑言不必擔心「漁翁得利」，強調「兄弟爬山，各自努力」，將遵照黨內機制和前輩良性競爭，也呼籲民眾以選票消除小英的輔選大將、馬前卒，選出真正為民服務的市長。

中午12點在支持者簇擁下到黨部登記的陳學聖則笑稱，選在中午登記就是希望重現藍天，坦言魯參選會有一定衝擊，「才在電話跟我說不選，今天卻給我意外驚喜！」但這也代表國民黨不畏戰，他樂見其成，有信心能爭取提名，贏回桃園市長寶座。

北桃園與唯一女將的楊麗環昨一早先成立競選總部後才去登記，上百名支持者擠爆市黨部。她說去年10月開始深入基層，走訪超過50個里、舉辦45場草根座談，「不會因別人不選就出來選，別人要我選我才選」，強調目標明確：「我就是要出來選！」希望翻轉桃園，打造成六都最宜居的城市。

(中國時報)

新聞透視－民進黨內鬥失控 難保… 新北市議長稱 國民黨人選都支持

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