新北市議長稱 國民黨人選都支持

2018年02月24日 01:15 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

國民黨新北市長人選周錫瑋、侯友宜兩強對決，新北市議長蔣根煌23日中午邀請周錫瑋，參加新莊區50多位里長新春座談會，加上過年期間周密集到新莊拜拜，外界解讀蔣根煌力挺周錫瑋參選。蔣根煌澄清，沒有特定支持人選，只要國民黨推出人選，他都看好、支持。

國民黨新莊區黨部23日舉行新春座談，邀請新莊區50多位黨籍里長到場，蔣根煌也特別邀周錫瑋到場「敘舊」，現場互動熱絡。周錫瑋表示，希望藉此機會跟新莊里長互動，了解地方發展的實際需要，地方所有的發展建議，就像陽光空氣跟水一樣，新北市不管是選舉或治理，都要非常緊密。

外傳民進黨最後仍有可能徵召行政院長賴清德參選新北市長，周錫瑋表示，宣布參選以來的戰略、方向和目標，一直都鎖定行政院長賴清德，他自己評估與賴清德對決，勝率應該會是五五波。

據了解，蔣根煌擔任新莊代表會主席時與周錫瑋私交甚篤，因此，周錫瑋宣布參選後，今年春節多次到訪新莊拜年祈福，蔣根煌也熱心陪同到各宮廟走春；日前新北市議會新春團拜，周錫瑋也以前台北縣長身分受邀出席，加上此次邀集里長與周錫瑋見面，兩人好交情不言而喻，外界也解讀議長力挺周錫瑋參選，不支持人氣較高的侯友宜。

對此，蔣根煌笑說，邀請周錫瑋主要是敘舊，也藉機讓周錫瑋可以跟地方互動，只要是國民黨的人選，他都看好、支持，有機會當然會找侯友宜跟基層互動，聆聽大家聲音，外界不要過度解讀。

對於外界認為議長力挺周錫瑋，侯友宜並未正面回應，他只強調，謝謝所有關心市民服務的人，只要是積極關心市政工作，我們都應該給予祝福與加油。

(中國時報)