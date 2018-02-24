19KG肌萎生 拚出體重3倍成績

2018年02月24日 01:15 中國時報 林雅惠 、 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

「翻個書頁，我都得多花2、3倍時間！」高市林園高中肌肉萎縮症學生伍建瑋，體重僅19公斤，後天努力克服障礙，學測成績超過體重的3倍、考了59級分，比前標56級分高，他表示，想透過繁星計畫，就近讀高雄中山大學或高師大資訊工程、資訊管理相關科系，未來當一名工程師。

翻個書頁 得花3倍時間

昨日大學學測公布成績，伍建瑋國文11級分、英文13級分、數學13級分、社會10級分、自然12級分，總級分59，媽媽伍玟靜豎起大拇指稱讚「考得很不錯」，希望兒子大學能夠就近入學，讓她方便照料。

單親媽媽伍玟靜說，兒子出生後7、8個月仍不會坐、爬，經醫師診斷罹患脊髓性肌肉萎縮症，雖然四處求醫、拜佛仍未見起色，她從建瑋讀幼兒園開始，就每天接送並到校陪讀，晚上則到夜市擺攤。

母子生活費 多靠獎學金

伍玟靜說，建瑋8個月大確診罹病，因為不能走路，食物要先剪碎才能吃，她每天陪伴兒子就讀，還好兒子很爭氣，每年領取數萬元獎學金，成了她們母子重要的生活費來源，看到兒子學測成績優異，頓時覺得辛勞有代價。

雖然寫字、翻書對別人來說很輕鬆，但伍建瑋卻得多花上2、3倍的時間，為了克服先天障礙，伍建瑋每天讀書到凌晨1點半，隔天早上6點多就起床準備上學。他說：「這是因為媽媽規定1點半前一定要睡，否則還會讀到更晚！」

伍建瑋雖然身體孱弱，但卻擁有一份堅毅的向上心，林園高中特教老師馮莉儒說，建瑋非常樂觀好學，去年更榮獲全國慈孝家庭楷模表揚，學業成績總是班上前3名、全校前5％。

對於考了59級分，伍建瑋相當滿意，數學和自然有達頂標，英文為前標，還不錯，都是想申請校系較重要的科目。

想念資工系 奉養單親媽

媽媽伍玟靜欣慰的說，兒子每天都讀書讀到半夜，旁人看起來很苦，但其實他從書中得到許多樂趣，也藉由思考突破來身體的限制。

伍建瑋從小與媽媽相依為命，對媽媽自小伴他陪讀與照顧感念在心，這次大學學測抱著必勝的決心，強調未來想拚資工系，當一名工程師，奉養媽媽，更希望藉由自己勤奮事跡，勉勵更多身心障礙朋友，只要不斷努力往目標邁進，一樣可以闖出自己一片天地。

(中國時報)