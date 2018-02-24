拓展視野 滿級分生捨台大赴陸港

台中一中阮坤鴻曾因棒球導致成績落後，努力衝刺拚到滿級分，希望申請香港中文大學或科技大學。（林欣儀攝）

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中國時報
地方中心、／綜合報導
高雄女中應屆畢業生張筱梅學測考滿級分，也選擇香港的大學就讀。（呂素麗攝）
香港中文大學。（摘自香港中文大學網站）

大學學測成績公布，今年全台有259人達到滿級分，是4年來最高。但其中有不少學生決定捨棄錄取台大的機會，轉赴大陸、香港等地求學。

台北市建國中學數資班學生吳致頡和新竹實驗中學數理班學生童子銓就鎖定世界排名前30的北京清華大學就讀；高雄女中張筱梅、台中一中阮坤鴻和精誠中學林羿成則有意到香港求學，認為香港學習環境較具競爭力。

吳致頡說，大陸課程比較難、同儕程度比較強，換到一個陌生環境讀書，進步的刺激也比較大，所以決定以對岸學校為第一志願，打算攻讀物理系。童子銓也說，同學紛紛想朝台大醫科、物理、電機等領域發展，但他決定要到世界排名前30的北京清華大學就讀，要利用相關資源培養競爭力，學成後回台奉獻。

雄女張筱梅和精誠中學林羿成都是受到學長姐的影響，決定到香港求學。張筱梅說，曾聽在香港念大學的學姊回來分享，香港的大學學習環境較具競爭力，同學來源背景多元，較有挑戰性，她準備念生物醫學方面科系。

林羿成則志在香港大學理工學院或香港科技大學，他向進入香港大學的學長林璟佑請教學習的經驗，嚮往香港的大學，有全英文的教學環境和更多來自不同國家的學生，能夠開拓國際視野。

阮坤鴻曾因參加社團，成績掉到校排200多名，最後時刻衝刺、每天讀書16小時，終於拚出學測滿級分。父母都是從事教職的他笑說，香港的學校商學系很有名，目前將目標放在申請香港中文大學、科技大學。

學測成績出爐，3所台商學校亦各有斬獲，華東台商子女學校考生達頂標有20人，成績70級分以上的高三生則有5人，比去年多出一倍，而上海台商子女學校達前標考生有3成，東莞台商子弟學校則有21人達前標，9人考到頂標級分。

由於台商學校地處大陸，擁有地理優勢，考生升學選擇不限回台就學，選擇赴海外升學，也成為不少台校學生的生涯規畫；據東莞台校指出該校已有3名高三生，申請上香港理工大學，紐約視覺藝術學院及美國馬里蘭藝術學院。

(中國時報)

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