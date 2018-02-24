自然科變難 有利醫科考生

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中國時報
／台北報導

今年各科素養考題增多，從成績上確實可以拉開鑑別度，且出乎外界意料，自然科學生對於人文素養考題反而拿手。大考中心主任劉孟奇表示，自然科變難有利醫科生，因為可以和中上程度的考生拉開距離。

今年素養題增加，對考生來說是否變難考？劉孟奇指出，其實像是國文素養題目桌遊、鱷魚文白、麻醉風暴，大家都認為難，但學生答對率不錯，這幾題鑑別力也高，素養題強調整合運用，程度好的學生會很快區別出來。

劉孟奇說，像自然第二題化學煉丹術有文言文，統計發現，自然科考得好的學生，這一題通常考得很好。這次命題老師把人文素養因素整合進來，有人擔心素養題目對自然科學生不利，但從成績看來剛好相反，閱讀理解包括推論能力，推論能力又能促進閱讀理解，兩者相互加強提升。

值得一提的是，國寫第一題知性題0分492人，反而比第二題0分2103人少很多。劉孟奇解釋，今年知性題分數比感性題還好，因為知性題題幹非常明確，考生可以具體論述，B等第的考生占了79.15％算是非常多。

升學專家劉駿豪指出，最值得關注的是自然科，107年度的15級分考生有2912人，比起106與105學年度，分別有5692人、5947人考到滿級分，人數大幅減少，有不少考生在考後反應，考題根本寫不完是影響原因之一。

(中國時報)

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