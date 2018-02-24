新住民之子拿滿級分 宜蘭縣唯二

2018年02月24日 01:15 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

大學學測成績單昨日寄發，就讀羅東高中數理實驗班的黃政群是全宜蘭縣「唯二」拿到75分滿級分的學生，同時他也是新住民子女，雖然家中的資源並不豐沛，但他靠著自己的努力及正面力量，順利地拿下滿級分；自小立志要當老師的他，第一志願選填公費生，未來要到偏鄉服務。

個性爽朗的黃政群是個陽光男孩，因為母親來自越南，身為新住民子女，從小就感覺到自己與其他同學不大一樣，但他覺得這種差異其實很正面，因為自己比其他同學多接觸到另一種不同的文化。

黃政群說，母親從事餐飲服務業，父親則在磁磚廠工作，父母對於他跟弟弟的教育方式相當民主，要走什麼方向、或是採用什麼學習方式，都讓他們兄弟兩人自由發揮，但對於未來的生涯規畫則會一同討論。

從小立志要當老師的黃政群說，第一志願是要選填公費生，並且朝文科發展，讓自己在大學畢業後，就能立即投入教育界，不管被分發到哪裡，都會欣然接受，只要能為教育界盡一份心力，都會盡力去做。

他透露，之前跟媽媽討論生涯規畫，媽媽說如果想當老師，即使目前台灣有少子化的問題也沒關係，還是可以選擇到偏鄉服務，他覺得很有道理，因為既然是當老師，到哪裡當都一樣。

沒有補習的他卻能拿到滿級分，問他有沒有讀書訣竅？黃政群說，其實自己的讀書方法很單純，就是按照學校老師的教學步驟，先把基礎打好，之後再找其他的題型、題目多加練習。

爸爸是台灣人，媽媽來自越南，因此台灣、越南都是自己的家，畢業之後會想在那邊的家發展？黃政群說，還是會以台灣為主，曾陪父母回去越南幾次，也學過一些越南話，但因為沒什麼機會使用，也忘得差不多了，但仍打算之後要好好重新學習，畢竟那是「媽媽的語言」。

(中國時報)