兩岸多接觸發揮軟實力

2018年02月24日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲昨參加台灣上市櫃協會舉辦的「東方領袖座談」，分享對兩岸關係的戰略思維，他認為台灣硬實力逐漸喪失優勢，但軟實力還有競爭力，兩岸應該要多多接觸，甚至要有上刺刀、衝進敵方陣營的準備，因為愈不接觸，愈無法發揮自我優勢的機會。

兩岸一家親 務實面對

柯文哲曾主張「兩岸一家親」，他認為，台灣將主體顧好的前提下，兩岸路線應該要「務實」以對。

柯文哲昨以「從醫師到市長之路─我的人生觀」進行專題演講，他引用英國經濟學人雜誌對全球宜居城市評比結果指出，若將台北和蘇州、北京兩大城市來比較，台灣軟實力領先大陸，尤其在環保、教育、醫療衛生等都占有優勢。

柯文哲說：「兩岸多接觸、發揮台灣軟實力，就是我的戰略思維」，他並期許將台北市成為最自由、開放與民主的華人城市。

除了兩岸關係，柯文哲話鋒一轉提到台灣的問題，他直指，監獄應該是關有犯罪的人，但現在卻是關「沒有辦法」的人，還點名前行政院祕書長林益世、遠雄集團創辦人趙藤雄以及前總統陳水扁女婿趙建銘等，都因為有錢或有辦法，現在都沒被關。

台灣價值 是普世價值

柯文哲每天早上7點半準時開會，規定不能解決的案子要送上來、當場批，每個案子有負責人、列管追蹤，以前很多人以為他新官上任，沒想到這樣的模式維持3年之久，朋友問柯文哲為什麼這麼拚？柯文哲說，他要建立台灣對的社會價值，即政府是可信的，公務員是服務人民、警察是抓壞人、監獄是關犯罪的人。柯再次談到他的台灣價值，就是普世價值在台灣的實現。

柯文哲在專題演講中重申自己的政治理念，即維持民主、開放、自由的理想，並做最小且必要的妥協。他說，不怕媒體、民眾罵他，甚至成立小組將批評解碼、列管，一旦有錯誤就認錯、道歉、改正、再出發，把所有小的問題都解決掉，就沒有大問題。

(中國時報)