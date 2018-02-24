中華電全台釋地 蓋社會宅

中華電信董事長鄭優宣布，將活化資產，在全台推社會宅，除了照顧年輕人及弱勢族群，中華電也能坐收租金。（黃琮淵攝）

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中國時報
／台北報導

入住市中心，有機會了！中華電信首度釋出雙北閒置用地，要蓋只租不賣的社會住宅，第一棒選定北市萬華、新北三重，年底前將釋出500到1000戶，同時盤點素地，興建住商混合的社會住宅大樓，屆時戶數將倍數計，希望讓經濟弱勢者或年輕人都住得起。

中華電全台擁有逾409公頃土地，不少座落在市中心精華區，中華電董事長鄭優說得直接：「土地空著，一點生產力也沒有，拿出來使用對公司也好」，將配合政策蓋社會住宅，除照顧中華電信員工，也讓年輕人能住。

根據中華電規畫，社會住宅規畫雙管齊下，現有的機房、閒置房舍，如果建築結構沒有問題，將就地改建，由於中華電不少機房位於市中心，這讓住不起市中心的年輕人很有感，而且鄭優要求動作要快，年底就要成案，並以台北萬華、新北三重兩地為首發。

至於素地或老舊房舍，中華電目前已在進行全台盤點，這些用地過去只能電信使用，鄭優認為，如果政府有心要做社會住宅，相信相關法規也能鬆綁，也能加速變更地目速度，選在此時順水推舟，是最成熟的時機。

鄭優表示，中華電有不少員工都是來自中南部，蓋社會住宅，除了租給自家員工當福利外，也是一種留下人才的作法，也會對外開放給弱勢社經地位與年輕人，對中華電及社會都有貢獻，堪稱雙贏。

中華電執行副總蘇添財說，土地資產是今年重點工作，不過按照需求，會從雙北先著手，有幾塊已包括房屋的土地能立即使用，應能最快成案，接下來就是規畫補強、整修，如果能做出不錯的範本，也會拓展至中南部。

蘇添財表示，既有建物雖樓層不多，但這是最有效率作法，也是拋磚引玉；至於現在又不需要的素地，則計畫興建住商混合的社會住宅大樓，除提高租金收益，也充實生活機能，讓年輕人不只住得起、也住得好。

至於租金，鄭優表示要看地點，等到案子出爐後，再研擬收費標準，他強調，既然決定要做社會住宅，就不為營利，絕對會兼顧年輕人的需求，訂出合理價位。

(中國時報)

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