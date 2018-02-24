衛生紙喊漲 吃掉1個便當錢

2018年02月24日 04:10 中國時報 洪凱音 、 張理國 、 洪安怡 、 郭家崴 ╱台北報導 ╱台北報導

衛生紙價格「齊漲」，農曆年後開出第1槍！由於國際紙漿去年大漲4成，量販通路大潤發昨證實，陸續接獲各主要家用衛生紙大廠的正式通知，市面上1、2線品牌衛生紙最快將於3月中旬漲價，且漲幅在10%至30%間；而漲價消息一出，量販業者預估，周末將會出現民眾搶購熱潮，昨已向廠商追加存貨。

年後荷包變小，首波喊漲就是民生必需的衛生紙，預計最快3月中漲1至3成，等於一串200元的衛生紙最高漲60元，換算下來可買一個便當。

目前確定會漲的金百利、永豐餘、金盛世、正隆4大紙廠旗下囊括10多個品牌，總市占約8、9成，等於幾乎全漲，業者說這是史上漲價品牌最多、漲幅最大的一次，昨已有不少婆婆媽媽們聞風衝進賣場囤貨。

因國際紙漿價格波動 衛生紙最快3月調漲，行政院穩定物價小組責成消保處、公平會、經濟部等相關單位積極進行瞭解，掌握商品價格變動情勢，公平會並將調查釐清業者調價行為是否涉有聯合行為之疑慮；倘零售價格有不合理波動，將採取必要作為，以維持市場秩序及保護消費者權益。

國內量販店業者透露，由於國際紙漿價格飆漲，衛生紙將漲價1～3成。公平交易委員會指出，將成立專案，針對廠商與通路業者進行調查，以確認是否有聯合漲價行為，若有最高可開罰5千萬元。

不願具名的量販店主管透露，過去衛生紙廠商漲價都有時間先、後，漲價後的行銷手法也各憑本事，這次不僅漲幅驚人、超乎採購預期，動作還「整齊畫一」；但主管坦言，衛生紙體積實在太大，量販店頂多存貨較平常多1倍，若民眾搶購，存貨也撐不了多久。

愛買表示，各大廠商通知調漲的訊息，漲幅以1至2成最多，因應這波漲價，愛買於2月28日至3月13日規畫衛生紙促銷檔期，讓民眾得以囤貨，愛買則自行吸收成本。

大潤發整合溝通經理郭建志表示，由於廠商漲幅顯著，內部也在討論3月中旬後，是否先吸收一部分調漲的成本，降低民眾荷包縮水的衝擊，不過，凍漲機制的細節尚在討論階段，待明朗後再對外說明。

(中國時報)