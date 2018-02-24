人物側寫－庄腳囝仔 鄭優最懂遊子的苦

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中國時報

來自雲林縣水林鄉的鄭優，是不折不扣的庄腳囝仔，北上打拚數十年，沒變的是那鄉下人質樸的性格，對於遊子之苦，他感同身受，端出社會住宅的大菜，說企業責任太沉重，倒不如說是化「解苦」為實際行動。

中華電昨舉辦媒體春酒，原本外界焦點放在MOD，也就是與有線電視龍頭蔡明忠之爭。不過，鄭優不按牌理出牌，原先擬好的講稿上，壓根兒沒提社會住宅，但脫稿演出，讓土地活化的新年度戰略布局曝光。

鄭優在鄉下長大，家中務農為生，家境並不優渥，雖然種的是稻米，但吃的都是地瓜，成績不錯的他，在父母親咬牙堅持下，仍供他讀書，他從台中一中念到台大經濟系，畢業後開始了在台北打拚的生活。

很多人對鄭優的初印象，木訥、不善與人溝通，與當過記者、報社總主筆的背景，頗有落差。不過昨天一講到社會住宅，鄭優的「鄉下魂」又回來了，他直言「很多中華電信員工跟他一樣，都是庄腳囝仔」。

鄭優坦言，台北居、大不易，中南部小孩來台北打拚，扣掉房租及住家的水電開銷，薪水等於少北部小孩1、2萬，基於照顧員工，或是來台北打拚的遊子，中華電都有社會責任，這是他推動社會住宅的初衷。

在鄭優眼中，中華電信房舍位置好、空間也大，既然不用，整修、隔間、裝潢後就變成社會住宅，可以馬上住人，遠比晾在那邊好，一方面閒置資產有效利用，二方面做社會住宅也免於圖利財團，何樂而不為？

鄭優把社會住宅當目標，碰觸的是10餘年來，碰到活化資產就退縮的潛規則，如何突破禁忌，成為推動社會住宅領頭羊，這位庄腳囝仔脫稿演出之前，已有盤算。

(中國時報)

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