吳小暉遭訴 安邦保險被接管

2018年02月24日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸保險監督管理委員會（保監會）昨日公告稱，安邦保險集團前董事長、總經理吳小暉因涉嫌集資詐騙、職務侵占案等經濟犯罪被提起公訴；安邦保險集團自昨日起由保監會接管，期限1年。外界推測，安邦遭接管很可能是碰觸大陸金融監管底線，試圖透過海外投資將資產轉移至境外。

保監會接管 期限1年

大陸中新社23日報導指出，大陸保監會網站公告稱，鑒於安邦集團存在違反法律法規的經營行為，可能嚴重危及公司償付能力，為保持安邦集團照常經營，保護保險消費者合法權益，依照有關規定，決定於23日起，對安邦集團實施接管，接管期限1年，至2019年2月22日。

公告稱，2017年6月以來，保監會根據監管工作安排，派出工作組進駐安邦集團，深入展開現場檢查。經監管檢查發現，安邦集團存在違反相關法律法規問題，保監會已依法責令安邦集團調整吳小暉董事長、總經理職務。並依法會同人民銀行、銀監會、證監會等有關部門成立接管工作組，全面接管安邦集團經營管理。將積極引入優質社會資本，完成股權重整，保持安邦集團民營性質不變。

上海市人民檢察院昨日也公告稱，近日，上海市人民檢察院第一分院依法對吳小暉集資詐騙、職務侵占案向上海市第一中級人民法院提起公訴。

資產轉至境外 踩紅線

綜合媒體報導，安邦集團被指在擴張過程中存在股權結構過於複雜、謀求對銀行業的控股，以及虛假、迴圈資本運作等問題。而導致安邦集團被大陸金融監管機構查處的主要原因，可能是安邦觸碰到大陸金融監管的底線，將境內的資產通過海外投資轉移至境外。

事實上，大陸2017年起加大對金融業的監管整頓，去年4月就傳出吳小暉涉及民生銀行千億貸款案被調查，但隨後他又現身駁斥被抓傳聞，並對報導他不利消息媒體提告。2個月後，他就開始「失聯」，安邦集團還發聲明稱，「吳小暉因個人原因不能履職」。吳小暉此番被公訴，距其個人「失聯」已有8個月之久。

據了解，吳小暉的妻子鄧卓芮是大陸已故領導人鄧小平的外孫女，但傳已離婚。而在商場上長袖善舞的吳小暉曾被媒體披露，2016年底曾與美國總統川普女婿庫許納會面，商談購買庫許納家族公司旗下辦公樓股份。

(中國時報)