樓起樓塌 海外收購案全叫停

安邦保險集團2014年以19.5億美元的天價收購全美知名飯店華爾道夫，創下美國史上飯店收購最高價。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

從小型財險公司起家的安邦保險集團，短短10幾年間資產暴增逾人民幣9000億元，而2014年以19.5億美元大手筆收購華爾道夫酒店，更在全球掀起收購潮。不過，安邦疑似不斷向海外轉移資產的做法，似乎也踩到大陸金融監管底線；2016年收購美國信保人壽等案，全遭官方叫停，昨日更被保監會接管。

大陸財新網曾報導稱，安邦集團2004年從寧波起家，僅用12年時間，便完成了擴張神話，資產遍布海內外。當時註冊資本5億元（人民幣，下同），到2016年底，資產規模暴增至9616億元。

自從吳小暉2013年擔任董事長兼總經理後，安邦在全球掀起收購潮，先後收購紐約華爾道夫酒店、比利時Fidea保險公司及Lloyd銀行、韓國東洋人壽、荷蘭VIVAT保險公司等產業，僅2015年1年，安邦的海外投資就高達1000億元。集團版圖包括保險、資產管理、銀行、證券等。

安邦不斷向海外轉移資產的舉動，似乎引來大陸金融監管關注。2016年起，安邦又宣布收購美國信保人壽、策略酒店集團及喜達屋集團，共涉逾212億美元，為之前收購海外資產規模的5倍以上，但全部遭大陸官方叫停。

報導稱，吳小暉去年6月被大陸有關部門帶走調查。8月底，安邦集團的信用評級被下調。9月，大陸保監會前主席項俊波被「雙開」，媒體披露，項俊波任內濫用審批和監管權，導致民營資本大舉進入保險業，攪得資本市場「腥風血雨」。

現任銀監會主席郭樹清此前接受《人民日報》訪問時表示，少數不法分子通過複雜架構，虛假出資，迴圈注資，違規構建龐大的金融集團。「這已成為深化金融改革和維護銀行體系安全的嚴重障礙，必須予以嚴肅處理。」

(中國時報)

吳小暉遭訴 安邦保險被接管
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