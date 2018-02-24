南韓禁日核食 WTO裁違反協定

2018年02月24日 04:10 中國時報 黃菁菁 ／東京23日電 ／東京23日電

針對日本指控南韓以核災為由，禁止日本福島等8個縣水產品進口，世界貿易組織（WTO）爭端解決小組22日做出日本勝訴的裁決。有鑑於此，日本政府呼籲包括台灣在內限制日本食品進口的國家解除禁令。南韓政府23日發表聲明，已決定提出上訴。

南韓決定將提上訴

WTO針對南韓限制日本福島等8縣水產品進口一事公布報告，認定南韓這一作法為恣意或不當的差別待遇，已超過適當的貿易限制，要求南韓必須改善。

南韓政府23日發表聲明，對WTO爭端解決小組的判斷不服，將立即再向相當於最終審理的上級委員會提起上訴，並表示，現行進口限制措施不會因此而解除，打算在爭端解決程序結束前，維持禁運。南韓強調，這是為了保護國民健康和安全。

日本官房長官菅義偉在記者會上表示，WTO經過2年半做出了裁決，日方對南韓將提上訴感到極為遺憾，「希望南韓嚴肅對待被認定為違反協定一事」。為了讓上級委員會仍舊認同日本的主張，日方會做出適當的應對。

菅義偉說，「WTO的裁定反映出日本至今的主張受到肯定。今後將要求南韓能誠實且迅速地改正，對認定違反WTO協定的進口限制措施。」他強調，「將加強推動促使與南韓以相同的核災理由，持續採取限制日本食品進口的國家或地區撤除或放寬禁口限制。」

日呼籲台灣也解禁

日本台灣交流協會23日在臉書粉絲專頁上指出，「2011年3月日本發生了東日本大地震，下個月即將邁入7周年。衷心地感謝台灣的各位為幫助重建受災區而給予溫暖的支援。震災後，日本受災區的人們每天都以復興為目標而奮鬥著，但災民們正因位於海外的限制進口日本產食品的風評問題而感到艱難困苦。」

專頁寫道：「令人惋惜的是，台灣仍持續地限制進口日本產食品的相關措施。日本絕不會將日本政府禁止流通的產品，且不讓日本人食用的產品出口到台灣。因此出口到各位手上的產品都會經過嚴格的食品安全管理把關。由衷地希望能獲得各位的認同，並期望能引進入符合國際規範及科學根據的措施。」

(中國時報)