澳副總理下台 美州長被訴

2018年02月24日 04:10 中國時報 蔡鵑如 、 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

腥聞纏身的澳洲副總理喬伊斯（Barnaby Joyce），23日在龐大逼退壓力下宣布，將於下周一辭去國家黨黨魁與副總理職位。（路透）

腥聞纏身的澳洲副總理喬伊斯（Barnaby Joyce），23日在龐大逼退壓力下宣布，將於下周一辭去國家黨黨魁與副總理職位。喬伊斯先遭踢爆與年輕幕僚搞婚外情，連總理滕博爾都挺不下去，國家第二號領導人位置搖搖欲墜；日前又被指控性騷擾，儘管他否認到底，但為設停損點只好黯然下台。

現年50歲的喬伊斯為了前助理薇琪‧坎潘恩拋棄糟糠妻娜塔莉，小三甚至懷了孕，腥火燎原轟動全澳。一名西澳州的女子向雪梨小報指控他性騷，國家黨也證實接到投訴。喬伊斯起初反擊稱這是「虛假的惡意中傷」，但隨著黨內和朝野黨派反彈日升，喬伊斯見大勢已去，在選區新南威爾斯州宣布，「必須設停損點，因為這對家人不公平。」不過，2004年首度當選參議員、上屆選舉轉戰眾議院的喬伊斯說，他仍將續任國會議員。

無獨有偶，上個月承認有婚外情的美國密蘇里州州長格雷滕斯（Eric Greitens）涉嫌於2015年偷拍女方裸照，還以裸照要脅對方不得聲張兩人的關係，22日遭大陪審團依一級侵犯隱私重罪起訴。面對外界要求他辭職的聲浪，格雷滕斯表示個人犯錯，但堅稱沒有不法。格雷滕斯具結後獲得釋放，本案將於3月16日開庭。

(中國時報)